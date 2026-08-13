Vecinos denunciaron un mal olor y se trataba de una granja de hongos alucinógenos

La granja de hongos que fue allanada en Escobar.

El allanamiento en la granja de hongos

Los investigadores emplearon un dron que capturó imágenes y fotografías de los inmuebles ubicados en el barrio Altavista de Maquinista Savio. Ese material fue elevado a la Fiscalía Federal. Con las pruebas sobre el narcotráfico, la Justicia autorizó dos allanamientos en esas propiedades.

En el interior de los inmuebles los uniformados descubrieron dos estructuras tipo indoor especialmente acondicionadas: una destinada al cultivo de hongos en distintas etapas de desarrollo y otra equipada con insumos compatibles con el procesamiento y fraccionamiento. Además, identificaron dos habitaciones preparadas como ambientes de cultivo controlado, dotadas de sistemas de calefacción, instrumentos para medir temperatura y humedad, y dispositivos de riego. Allí se localizaron 171 bolsas conteniendo cultivos de hongos, junto con bloques de sustrato y diversos elementos utilizados para la manipulación, el pesaje y el envasado del producto.

TRANQUI, ESCOBAR: POR EL MAL OLOR LOS VECINOS DENUNCIARON Y HABÍA UNA GRANJA DE HONGOS ALUCINÓGENOS



Incautaron más de 171 bolsas con cultivos, bloques de sustrato, insumos y elementos utilizados para el cultivo. #viral #drogas #escobar pic.twitter.com/rZQhhNIwJD — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) August 10, 2026

La inspección técnica preliminar realizada por los especialistas determinó que parte de los ejemplares presentaba características compatibles con hongos del género Psilocybe, conocidos por contener psilocibina, una sustancia psicoactiva incluida en la normativa argentina sobre estupefacientes prohibidos.

Entre los elementos secuestrados se contaron más de 171 bolsas con cultivos, 36 bloques de cultivo, 46 bolsas termoselladas con materia orgánica, 75 bolsas con material en proceso de germinación, 50 bolsas con materia en germinación y brotes consolidados, una caja con hongos cultivados, selladores térmicos, bolsas plásticas, frascos para muestras, balanzas, equipos de riego, instrumentos de medición y un cuaderno con anotaciones de interés para la causa.