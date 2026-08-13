Otro femicidio conmueve a Argentina: "Papá mató a mamá"

Una mujer fue asesinada durante la madrugada de este jueves en una vivienda del barrio porteño de Villa Devoto y por el femicidio fue detenido su esposo, quien escapó del lugar aunque fue atrapado lleno de sangre y con un corte en el cuello.
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El episodio ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de Pedro Morán y Alta Gracia. Según el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el llamado que permitió alertar sobre el crimen ingresó al 911 a las 6:50.
La comunicación fue realizada por uno de los hijos de la víctima. El joven manifestó que su padre habría asesinado a su madre y luego se había retirado de la casa. De acuerdo con su relato, se encontraba durmiendo cuando su hermana pequeña lo despertó y le contó lo ocurrido.
Tras recibir la denuncia, efectivos policiales y personal del SAME se dirigieron rápidamente hasta el domicilio. Los médicos que llegaron al lugar constataron que la mujer había muerto.
El operativo para encontrar al sospechoso
Al comprobar que el presunto agresor ya no estaba dentro de la vivienda, la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona para intentar localizarlo.
El procedimiento permitió detener al hombre a unos 200 metros del lugar del crimen. Al momento de ser encontrado, los agentes constataron que presentaba una herida cortante en el cuello.
Debido a esa lesión, el detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica.
La investigación ahora deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el femicidio y establecer la situación procesal del hombre detenido.
En pocas palabras
- Femicidio en Villa Devoto: mujer fue asesinada en su casa; el esposo fue detenido a 200 metros.
- Alerta temprana: un llamado al 911, realizado por uno de los hijos, alertó sobre el crimen.
- Detención del sospechoso: el hombre fue encontrado con un corte en el cuello y trasladado a un hospital.