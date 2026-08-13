Otro femicidio conmueve a Argentina: "Papá mató a mamá"

Una nena de 8 años le avisó a su hermano mayor: "Papá mató a mamá". imagen ilustrativa.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales y personal del SAME se dirigieron rápidamente hasta el domicilio. Los médicos que llegaron al lugar constataron que la mujer había muerto.

El operativo para encontrar al sospechoso

Al comprobar que el presunto agresor ya no estaba dentro de la vivienda, la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona para intentar localizarlo.

El procedimiento permitió detener al hombre a unos 200 metros del lugar del crimen. Al momento de ser encontrado, los agentes constataron que presentaba una herida cortante en el cuello.

La policía detuvo al principal sospechoso a 200 metros del lugar, lleno de sangre y con un corte en el cuello. Imagen ilustrativa.

Debido a esa lesión, el detenido fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica.

La investigación ahora deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el femicidio y establecer la situación procesal del hombre detenido.