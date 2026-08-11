La buena noticia que recibió la niñera argentina detenida en Estados Unidos

La niñera detenida y su pareja que informó lo ocurrido.

La insólita detención de la niñera argentina

La historia de Iliana Lick comenzó a tomar estado público tras su detención, producida en circunstancias que sus allegados describieron como inesperadas. La mujer, de 30 años y oriunda de Buenos Aires, intentaba viajar desde Filadelfia hasta Kansas City junto a un grupo de amigos para presenciar un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Ese mismo día, la selección argentina venció a Suiza y consiguió el pase a las semifinales del torneo.

A pesar del avance, su pareja aclaró que la salida de la niñera no es inmediata. “Todavía quedan algunos pasos administrativos y logísticos antes de que pueda salir, así que Iliana todavía no está en casa. Estamos haciendo todo lo posible para completar el proceso de la fianza cuanto antes y lograr que vuelva con las personas que la quieren”, precisó en su publicación.

La niñera argentina que fue detenida en Estados Unidos.

La pareja de la argentina también resaltó la fortaleza de Iliana Lick y el cariño recibido. “Iliana se mantuvo esperanzada durante todo este proceso, incluso en los momentos más difíciles”, escribió, al tiempo que agradeció a quienes rezaron por ella, compartieron su historia, realizaron donaciones o simplemente se mantuvieron presentes durante las semanas que duró la espera.

Según relató su pareja al diario WHYY, Iliana Lick ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, que pudo prorrogar, y presentó la documentación necesaria para obtener un permiso de trabajo. Desde septiembre de 2024 residía en el sur de Filadelfia, donde trabajaba como niñera para dos familias y cuidaba a tres niños de entre 1 y 4 años. Quienes la conocen la describieron como “una persona tranquila, solidaria y con fuertes lazos en la comunidad”, y afirmaron que no tiene antecedentes penales.