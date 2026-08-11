El expediente judicial por el severo daño provocado en la Pampa del Leoncito sumó definiciones clave respecto al futuro de la causa y a la situación procesal del conductor. El juez de Paz Letrado de Calingasta, Andrés Troche, confirmó que el médico mendocino Agustín Añó ya se presentó ante el juzgado y realizó su descargo formal.
El juez que investiga el daño en la Pampa del Leoncito frenó la multa y la extracción de la camioneta
La Justicia de Calingasta evalúa los peritajes antes de fijar una multa por el caso del Leoncito. El juez advirtió que la restricción de paso era clara
Asimismo, el magistrado descartó que el imputado pueda excusarse en la falta de señalización, al remarcar que el predio es patrimonio cultural protegido y cuenta con cartelería explícita en todos sus accesos.
"No se puede alegar por ahí el desconocimiento de ingreso", advirtió con contundencia Troche en declaraciones periodísticas. Sin embargo, el juez aclaró que la prioridad absoluta del tribunal es evitar un mal mayor: cualquier maniobra apresurada de remolque corre el riesgo de multiplicar el área destruida por las huellas de 25 centímetros de profundidad, por lo que el vehículo continuará varado en el lugar de manera indefinida.
Un peritaje ambiental clave antes de fijar la multa penal o económica
A diferencia de las primeras horas tras el incidente, la estrategia judicial no se centrará únicamente en aplicar una sanción monetaria inmediata, sino en acumular pruebas sobre el verdadero impacto sobre la arcilla. El magistrado enfatizó que el monto de la multa o la tipificación de la sanción recién se determinarán una vez que se completen las pericias técnicas de la Secretaría de Patrimonio de la Provincia.
"Hay que atravesar el proceso, resguardar la prueba, ver todos los elementos que hacen a esta situación y a partir de allí tomar una decisión", sostuvo el titular del juzgado. En este sentido, la causa entró en una etapa de recolección de registros audiovisuales y evaluaciones morfológicas que definirán la gravedad del perjuicio causado al frágil ecosistema.
El arroyo Leoncito y la humedad del suelo congelan el rescate
La paralización de los operativos de extracción responde directamente a un factor de origen natural. Según detalló Troche, el suelo de la pampa no solo padece las temperaturas invernales que mantienen la superficie parcialmente congelada, sino que recibe un aporte hídrico constante a través del cauce del arroyo Leoncito, lo que transforma el barro del subsuelo en una trampa impracticable para maquinaria pesada.
Los intentos iniciales llevados a cabo con motocicletas y vehículos de asistencia por parte de la Comisaría 33ª de Barreal, Bomberos y Vialidad Nacional debieron interrumpirse formalmente para evitar el hundimiento de nuevos rodados. De esta forma, el automóvil seguirá bajo custodia policial permanente sobre la franja afectada a la espera de que los peritos ambientales tracen un plan de evacuación libre de impacto.
En pocas palabras
- Juez evalúa peritajes: la Justicia de Calingasta analiza las pruebas antes de fijar una multa por el incidente en la Pampa del Leoncito.
- Descargo del conductor: el médico mendocino Agustín Añó presentó su defensa y el juez descartó la excusación por falta de señalización.
- Frenan el rescate: el vehículo continuará varado por el riesgo de dañar más el ecosistema y las condiciones climáticas adversas del terreno.