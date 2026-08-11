El juez que investiga el daño en la Pampa del Leoncito frenó la multa y la extracción de la camioneta

El médico mendocino Agustín Añó ya realizó su descargo formal ante el Juzgado de Paz de Calingasta.

Un peritaje ambiental clave antes de fijar la multa penal o económica

A diferencia de las primeras horas tras el incidente, la estrategia judicial no se centrará únicamente en aplicar una sanción monetaria inmediata, sino en acumular pruebas sobre el verdadero impacto sobre la arcilla. El magistrado enfatizó que el monto de la multa o la tipificación de la sanción recién se determinarán una vez que se completen las pericias técnicas de la Secretaría de Patrimonio de la Provincia.

"Hay que atravesar el proceso, resguardar la prueba, ver todos los elementos que hacen a esta situación y a partir de allí tomar una decisión", sostuvo el titular del juzgado. En este sentido, la causa entró en una etapa de recolección de registros audiovisuales y evaluaciones morfológicas que definirán la gravedad del perjuicio causado al frágil ecosistema.

La Justicia esperará los peritajes de Patrimonio antes de definir la sanción y la multa para el conductor.

El arroyo Leoncito y la humedad del suelo congelan el rescate

La paralización de los operativos de extracción responde directamente a un factor de origen natural. Según detalló Troche, el suelo de la pampa no solo padece las temperaturas invernales que mantienen la superficie parcialmente congelada, sino que recibe un aporte hídrico constante a través del cauce del arroyo Leoncito, lo que transforma el barro del subsuelo en una trampa impracticable para maquinaria pesada.

La humedad y el barro del subsuelo convierten la extracción de la camioneta en una maniobra de alto riesgo para el ecosistema.

Los intentos iniciales llevados a cabo con motocicletas y vehículos de asistencia por parte de la Comisaría 33ª de Barreal, Bomberos y Vialidad Nacional debieron interrumpirse formalmente para evitar el hundimiento de nuevos rodados. De esta forma, el automóvil seguirá bajo custodia policial permanente sobre la franja afectada a la espera de que los peritos ambientales tracen un plan de evacuación libre de impacto.