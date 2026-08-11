El joven acusado de provocar el fatal accidente del Acceso Este había sacado el carnet hace 2 meses

En terapia intensiva del hospital Notti está su hijo de 10 años, quien sufrió fractura de cráneo y necesita asistencia mecánica. Su hija de 7 años también está internada en una sala común con buena evolución.

Según pudo chequear Diario UNO en el expediente del caso figura que el joven conductor del Jeep que perdió el control había obtenido su licencia de conducir hace menos de 2 meses. La misma fue emitida por primera vez en Guaymallén el 22 de junio de este año y tenía vigencia para la misma fecha del 2036.

Ese carnet tiene categoría B1, lo que lo habilita a manejar automóviles, utilitarios, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes motorizadas cuyo peso total con carga no supere los 3.500 kg. Como era su primer licencia era principiante.

¿Podía conducir en un acceso siendo principiante?

La Ley de tránsito nacional le exige a los conductores principiantes llevar un cartel visible durante los primeros 6 meses desde la obtención de la licencia por primera vez. A ese cartel de principiante es obligatorio llevarlo de manera visible de manera de que sea identificatorio en la parte inferior del parabrisas y en la luneta trasera del vehículo.

Una de las primeras discusiones cuando se conoció el dato de que era un principiante era si teniendo esa escasa experiencia estaba habilitado a conducir en autopistas.

Es que el artículo 13 de la modificación de la Reglamentación General de la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial del 2025, establece que durante esos 6 primeros meses esos principiantes "no podrán conducir en zonas céntricas, autopistas ni semiautopistas, restricción que deberá constar en el reverso de dichos letreros".

Ahora, en paralelo a la causa penal que sigue la fiscal de Tránsito Giselle Lana, será tarea de un juez vial definir si al joven le cabe alguna sanción de ese tipo por conducir en el Acceso Este.

Hay que recordar que la misma ley de tránsito fija que si un conductor principiante incurre en faltas graves "durante los primeros 2 años de otorgada la licencia, la misma se suspenderá y, en su caso, el conductor deberá rendir nuevamente el examen teórico práctico".