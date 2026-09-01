Fabrizio Sartori volvió con gol en Independiente Rivadavia: su alegría y el rol clave de su familia

Independiente Rivadavia logró un triunfazo en su vuelta al Bautista Gargantini. Luego de 23 días sin jugar en La Catedral, el Azul se lo dio vuelta a Racing y sumó tres puntos claves en su lucha por seguir en lo más alto de la Tabla Anual.
Fabrizio Sartori volvió a convertir un gol clave con la camiseta de Independiente Rivadavia. Tras la victoria, el delantero expresó sus emociones
Independiente Rivadavia logró un triunfazo en su vuelta al Bautista Gargantini. Luego de 23 días sin jugar en La Catedral, el Azul se lo dio vuelta a Racing y sumó tres puntos claves en su lucha por seguir en lo más alto de la Tabla Anual.
Fabrizio Sartori, quien dejó atrás su lesión muscular, volvió a sumar minutos y fue clave para la victoria de su equipo. Dos minutos pasaron entre que ingresó en lugar de Maxi Salas y anotó el 2-1 parcial para la Lepra.
Luego del encuentro, el delantero expresó sus emociones. Tras el triunfo de Independiente Rivadavia, el 43 manifestó su alegría por haber vuelto a las canchas y resaltó la importancia del apoyo de su familia.
"Cuando me tocó quedar afuera me dolió. Esperé mucho este momento de volver a jugar de local, ayudando al equipo y haciendo un gol. Estoy muy feliz por eso y por la victoria".
"Nosotros tenemos claro que hoy por hoy dependemos de nosotros. Si seguimos por este camino y seguimos haciendo las cosas bien creo que algo lindo va a llegar para este grupo. Tenemos que estar tranquilos y no mirar para el costado. La clave está adentro del vestuario".
"Todo a veces se hace difícil, pero siempre que se me dieron las cosas traté de seguir trabajando de la misma manera y de seguir disfrutando de todas estas cosas. No te voy a mentir que a veces se hace difícil, pero cuento con una familia que me acompaña mucho. Vienen a Mendoza y van a Buenos Aires cuando jugamos allá. Eso te llena".
"Tengo una familia que es muy presente. Delfi, mi novia, es la que más viaja y la que más se banca todo. Desde ese lado estoy lleno, no me falta nada. Por eso siento que cuando tengo la oportunidad las cosas me salen".
Luego de la victoria ante Racing en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia visitará a River en el estadio Monumental. La Lepra se verá las caras con el Millonario el próximo domingo, a partir de las 19.15.