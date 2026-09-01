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Fabrizio Sartori volvió con gol en Independiente Rivadavia: su alegría y el rol clave de su familia

Fabrizio Sartori volvió a convertir un gol clave con la camiseta de Independiente Rivadavia. Tras la victoria, el delantero expresó sus emociones

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Fabrizio Sartori superó su lesión y volvió con gol al Bautista Gargantini.

Fabrizio Sartori superó su lesión y volvió con gol al Bautista Gargantini.

Axel Lloret / Diario UNO

Independiente Rivadavia logró un triunfazo en su vuelta al Bautista Gargantini. Luego de 23 días sin jugar en La Catedral, el Azul se lo dio vuelta a Racing y sumó tres puntos claves en su lucha por seguir en lo más alto de la Tabla Anual.

Fabrizio Sartori, quien dejó atrás su lesión muscular, volvió a sumar minutos y fue clave para la victoria de su equipo. Dos minutos pasaron entre que ingresó en lugar de Maxi Salas y anotó el 2-1 parcial para la Lepra.

Fabrizio Sartori puso el 2-1 parcial de Independiente Rivadavia ante Racing.

Fabrizio Sartori puso el 2-1 parcial de Independiente Rivadavia ante Racing.

Luego del encuentro, el delantero expresó sus emociones. Tras el triunfo de Independiente Rivadavia, el 43 manifestó su alegría por haber vuelto a las canchas y resaltó la importancia del apoyo de su familia.

La palabra de Fabrizio Sartori

"Cuando me tocó quedar afuera me dolió. Esperé mucho este momento de volver a jugar de local, ayudando al equipo y haciendo un gol. Estoy muy feliz por eso y por la victoria".

"Nosotros tenemos claro que hoy por hoy dependemos de nosotros. Si seguimos por este camino y seguimos haciendo las cosas bien creo que algo lindo va a llegar para este grupo. Tenemos que estar tranquilos y no mirar para el costado. La clave está adentro del vestuario".

"Todo a veces se hace difícil, pero siempre que se me dieron las cosas traté de seguir trabajando de la misma manera y de seguir disfrutando de todas estas cosas. No te voy a mentir que a veces se hace difícil, pero cuento con una familia que me acompaña mucho. Vienen a Mendoza y van a Buenos Aires cuando jugamos allá. Eso te llena".

"Tengo una familia que es muy presente. Delfi, mi novia, es la que más viaja y la que más se banca todo. Desde ese lado estoy lleno, no me falta nada. Por eso siento que cuando tengo la oportunidad las cosas me salen".

Independiente Rivadavia visita a River en el Monumental

Luego de la victoria ante Racing en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia visitará a River en el estadio Monumental. La Lepra se verá las caras con el Millonario el próximo domingo, a partir de las 19.15.

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