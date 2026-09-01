Fabrizio Sartori volvió con gol en Independiente Rivadavia: su alegría y el rol clave de su familia

La palabra de Fabrizio Sartori

"Cuando me tocó quedar afuera me dolió. Esperé mucho este momento de volver a jugar de local, ayudando al equipo y haciendo un gol. Estoy muy feliz por eso y por la victoria".

"Nosotros tenemos claro que hoy por hoy dependemos de nosotros. Si seguimos por este camino y seguimos haciendo las cosas bien creo que algo lindo va a llegar para este grupo. Tenemos que estar tranquilos y no mirar para el costado. La clave está adentro del vestuario".

"Todo a veces se hace difícil, pero siempre que se me dieron las cosas traté de seguir trabajando de la misma manera y de seguir disfrutando de todas estas cosas. No te voy a mentir que a veces se hace difícil, pero cuento con una familia que me acompaña mucho. Vienen a Mendoza y van a Buenos Aires cuando jugamos allá. Eso te llena".

"Tengo una familia que es muy presente. Delfi, mi novia, es la que más viaja y la que más se banca todo. Desde ese lado estoy lleno, no me falta nada. Por eso siento que cuando tengo la oportunidad las cosas me salen".

Independiente Rivadavia visita a River en el Monumental

Luego de la victoria ante Racing en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia visitará a River en el estadio Monumental. La Lepra se verá las caras con el Millonario el próximo domingo, a partir de las 19.15.