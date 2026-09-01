Adam Bareiro fue operado con éxito: cuándo volverá a las canchas

La dolencia lumbar, similar a la que arruinó el tramo final de la carrera de Edinson Cavani, obligará al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena a esperarlo recién para 2027, siempre y cuando su evolución resulte favorable.

Su llegada a la institución se dio en febrero del corriente año. Desde su aterrizaje, el ex River y San Lorenzo generó una gran controversia por su pasado reciente en el fútbol argentino. Más allá de las discusiones iniciales, Bareiro logró disputar 14 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, registrando una marca de 6 goles y 1 asistencia.

Entre sus momentos más destacados estuvo el Superclásico del pasado 19 de abril en el Monumental, donde formó parte del equipo titular de Boca. Tras un primer semestre afectado por un doble desgarro, el cual lo dejó fuera del Mundial 2026, el paraguayo afrontará una larga recuperación.