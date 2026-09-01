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Adam Bareiro fue operado con éxito: cuándo volverá a las canchas

Boca confirmó en sus canales oficiales de comunicación que Adam Bareiro fue operado con éxito. Cuándo volverá a las canchas el paraguayo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Adam Bareiro pasó por el quirófano.

Adam Bareiro pasó por el quirófano.

Adam Bareiro pasó por el quirófano para ponerle fin a las dolecias provocadas una hernia discal lumbar. Las terapias conservadoras no calmaron el dolor y marginaron al delantero de Boca durante el segundo semestre. De esta manera, el paraguayo volverá a ver acción recién en 2027.

El Xeneize, por intermedio de sus canales oficiales de confirmación, dio a conocer que la intervención del paraguayo se dio con éxito: “El jugador Bareiro Adam fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Te acompañamos y te esperamos pronto de vuelta, Adam”.

Adam Bareiro comenzó con su recuperación

Tras pasar por el quirófano, Adam Bareiro comenzó con su recuperación. El delantero de Boca iniciará una larga rehabilitación que lo dejará fuera de las canchas por lo que resta de la temporada 2026.

La dolencia lumbar, similar a la que arruinó el tramo final de la carrera de Edinson Cavani, obligará al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena a esperarlo recién para 2027, siempre y cuando su evolución resulte favorable.

Su llegada a la institución se dio en febrero del corriente año. Desde su aterrizaje, el ex River y San Lorenzo generó una gran controversia por su pasado reciente en el fútbol argentino. Más allá de las discusiones iniciales, Bareiro logró disputar 14 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, registrando una marca de 6 goles y 1 asistencia.

Entre sus momentos más destacados estuvo el Superclásico del pasado 19 de abril en el Monumental, donde formó parte del equipo titular de Boca. Tras un primer semestre afectado por un doble desgarro, el cual lo dejó fuera del Mundial 2026, el paraguayo afrontará una larga recuperación.

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