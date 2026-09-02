Boca y Vélez se enfrentan por un lugar en los cuartos de final: hora, TV y formaciones

Boca y Vélez se enfrentan este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina, en una promesa de partidazo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a partir de las 21.15.
Boca y Vélez se miden en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina
Boca y Vélez se enfrentan este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina, en una promesa de partidazo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a partir de las 21.15.
El ganador se medirá en los cuartos de final ante Racing, que viene de dejar en el camino a Belgrano con un triunfo por la mínima en el Estadio La Pedrera de San Luis.
Boca llega a este encuentro luego de vencer a Lanús por 1 a 0 en el Torneo Clausura. Con esa victoria, el Xeneize escaló en la Tabla Anual (llegó a la cuarta ubicación, zona de Sudamericana 2027, con 40 puntos) y, además, logró meterse en zona de clasificación a los playoffs del certamen al posicionarse en el octavo puesto con 10 puntos.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena también continúa en carrera en la Copa Sudamericana y se medirá en cuartos de final con San Pablo de Brasil. De esta manera, El Xeneize deberá atender tres frentes en menos de una semana. Esto se debe a que volverá a jugar el sábado, ante Gimnasia y Esgrima en Mendoza por el torneo, y luego regresará a Buenos Aires para recibir al elenco brasileño el próximo martes.
En su camino hacia esta instancia en la Copa Argentina, Boca derrotó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (2-0) y a Sarmiento de Junín (2-0).
Vélez, por su parte, es uno de los equipos más regulares del fútbol argentino. No ha perdido en lo que va del Torneo Clausura, y se encuentra cerquita en la pelea por la primera posición de la Tabla Anual donde lideran Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors (el Fortín está tercero, a cuatro puntos de los equipos mencionados).
En el Torneo Clausura, el equipo de Guillermo Barros Schelotto está cuarto en la Zona A, con 13 unidades. Sin embargo, el Fortín atraviesa una curiosa sequía, en la que empató en sus últimas cuatro presentaciones. En las rondas previas en la Copa Argentina, Vélez goleó 4 a 1 a Deportivo Armenio y luego le ganó 2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta.
Boca y Vélez ya se enfrentaron durante este semestre. Fue hace poco menos de un mes, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y el partido terminó igualado 1 a 1.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Hora: 21.15.
TV: TyC Sports.
Árbitro: Sebastián Zunino.
Estadio: Mario Alberto Kempes.