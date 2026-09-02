Boca y Vélez se enfrentan por un lugar en los cuartos de final: hora, TV y formaciones

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena también continúa en carrera en la Copa Sudamericana y se medirá en cuartos de final con San Pablo de Brasil. De esta manera, El Xeneize deberá atender tres frentes en menos de una semana. Esto se debe a que volverá a jugar el sábado, ante Gimnasia y Esgrima en Mendoza por el torneo, y luego regresará a Buenos Aires para recibir al elenco brasileño el próximo martes.

Boca entrenó en el predio y viajó rumbo a Córdoba para enfrentar a Vélez por Copa Argentina.

En su camino hacia esta instancia en la Copa Argentina, Boca derrotó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (2-0) y a Sarmiento de Junín (2-0).

Vélez, por su parte, es uno de los equipos más regulares del fútbol argentino. No ha perdido en lo que va del Torneo Clausura, y se encuentra cerquita en la pelea por la primera posición de la Tabla Anual donde lideran Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors (el Fortín está tercero, a cuatro puntos de los equipos mencionados).

En el Torneo Clausura, el equipo de Guillermo Barros Schelotto está cuarto en la Zona A, con 13 unidades. Sin embargo, el Fortín atraviesa una curiosa sequía, en la que empató en sus últimas cuatro presentaciones. En las rondas previas en la Copa Argentina, Vélez goleó 4 a 1 a Deportivo Armenio y luego le ganó 2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta.

Vélez contrató a Ronaldo Martínez como refuerzo.

Boca y Vélez ya se enfrentaron durante este semestre. Fue hace poco menos de un mes, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y el partido terminó igualado 1 a 1.

Boca y Vélez por la Copa Argentina: probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora: 21.15.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Mario Alberto Kempes.