Cuáles son las playas del Caribe más baratas para viajar en 2026 y cuánto cuesta alojarse

Unos días en el Caribe, la opción que miles buscan. Imagen ilustrativa.

Y para quienes prefieren organizar el viaje por su cuenta y evitar las zonas más concurridas, también aparecen alternativas en el sur dominicano, con posadas locales y propuestas que permiten controlar de manera más directa los gastos de alojamiento y comida. Bayahibe es un claro ejemplo, un sitio muy visitado por mendocinos en la última década.

México y Colombia ofrecen opciones para viajar con mayor flexibilidad

El Caribe Mexicano se distingue por otra ventaja: no obliga necesariamente a elegir un resort. La amplia red de transporte público y la oferta de hoteles y alojamientos tradicionales permite armar un viaje más independiente.

En ese contexto, Playa del Carmen es señalada por Price of Travel como una alternativa frente a los precios de la Zona Hotelera de Cancún. Los hoteles de 3 estrellas promedian los 30 dólares por noche, un valor que la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes priorizan el alojamiento económico.

La isla Saona, en República Dominicana, un sitio único que vale la pena conocer. Foto: archivo.

Otra posibilidad es Isla Holbox, ubicada al norte de la península de Yucatán. Según los operadores turísticos de Assist Card, el destino se consolidó como una alternativa para viajeros que buscan playas blancas, aguas cristalinas y naturaleza, con costos inferiores a los de las islas privadas del Caribe central.

Ya pensando en Sudamérica, San Andrés, en Colombia, también sobresale. La isla es una zona libre de impuestos y cuenta con una importante oferta de aerolíneas de bajo costo. En playas como Spratt Bight y San Luis, es posible encontrar posadas nativas desde 25 dólares por noche, mientras que los platos locales abundantes tienen precios de entre 8 y 16 dólares.

La elección depende, entonces, del tipo de viaje. Para quienes buscan el menor costo posible bajo la modalidad All Inclusive (todo Incluido) la referencia es Puerto Plata, República Dominicana. En cambio, para quienes prefieren administrar sus propios gastos y no depender de un resort, Playa del Carmen o Isla Holbox aparecen como las opciones más competitivas.