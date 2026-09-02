Boxeo profesional: se pone en marcha el gran fin de semana con peleas en el Pascual Pérez y Las Heras

La mendocina Ferreyra y la cordobesa Rodríguez se enfrentarán en combate a cuatro asaltos, categoría superwelter. Este será el pleito que cerrará la velada que tendrá adjunto un extenso programa de combates amateurs. El festival iniciará a las 20 y hay venta anticipada (llamar al teléfono 261 2186188) y también se puede comprar el mismo viernes en las boleterías el estadio de calle Mitre 7117 de nuestra capital.

El sábado hay pelea por el Título Mendocino en el Polimeni de Las Heras

Completando el fin de semana a todo boxeo en la provincia, el sábado se enfrentarán por el Título Mendocino de peso welter, el campeón defensor, el sanrafaelino Marcelo Tagua Puebla (6-9-0, 3 KO) y el púgil de Guaymallén Gonzalo Gona Bajinay (7-4-0, 3 KO), a ocho rounds. Este será el plato principal de un nutrido programa que incluye dos pleitos profesionales y 15 combates entre aficionados, además de exhibiciones de niños dentro del programa BISC (Boxeo Infantil Sin Contacto).