Retoma el boxeo profesional Soledad Ferreyra y sube al ring en el Pascual Pérez

La continuidad del boxeo profesional de Mendoza, en plena "primavera" de crecimiento, precisamente retoma la actividad en septiembre, con un calendario cargado, y con pugilismo femenino. El estadio Pascual Pérez será el escenario de la presentación de la lasherina Daiana Soledad Ferreyra, la Profe de los Bajitos.
Precisamente el 5 de septiembre, Sole Ferreyra, quien fuera subcampeona argentina amateur en la división de los 75 kg, buscará sumar su primera victoria en el campo rentado enfrentando a la santafesina Yoana Araceli Rodríguez a cuatro rounds en peso superwelter. La velada organizada por la empresa promotora Pandolfino Box tendrá como respaldo un extenso programa amateur fiscalizado por la Federación Mendocina de Box.
Sole Ferreyra busca su primer triunfo en el boxeo profesional
Soledad Ferreyra, de 31 años, se formó en el gimnasio Víctor Galíndez, de Las Heras, bajo las enseñanzas de Marcelo Camargo tras un fugaz paso por la escuela de Pablo Chacón. Actualmente entrena en el gimnasio de Jorge Arias, quien la acompaña en su faceta profesional. La pugilista de Panquehua tuvo una larga y prolífica carrera como aficionada, integrando el seleccionado mendocino en los torneo nacionales, llegando a ganar la medalla de plata en el Torneo de Mayores de 2022 realizado en San Juan.
Sole podrá pelear ante su gente y dejar atrás las tres derrotas iniciales, desde que debutó el 11 de octubre del 2024 frente a Karen Vega, en el estadio Pascual Pérez, donde cayó por puntos en fallo mayoritario. Luego volvió a enfrentar a la santacruceña que militaba en el gimnasio Chacón en una recordada velada realizada en Uspallata (29/3/25). Su última presentación fue el 12 de julio del año pasado, en Mar del Plata, ante Rocío Bastidas, y en ambas perdió por puntos en fallo unánime.
Haciendo frente a una carrera con actividad poco frecuente y demasiado espaciada, Ferreyra nunca dejó de entrenar y buscar acción. De la mano del Flaco Arias y con mucho esfuerzo, apoyados por Jorge Pandolfino, el mes próximo tendrá una prueba importante.
"El tema económico condiciona todo"
"Estoy muy contenta de que por fin se diera la oportunidad de pelear que tanto buscaba. Es muy difícil llevar así una carrera profesional, peleando cada mucho tiempo. El tema económico condiciona todo al boxeo profesional femenino, eso es lo que pasa", destacó Ferreyra, mamá y sostén de una hija ya adolescente.
"No se puede vivir del boxeo, y tengo que esforzarme para trabajar y entrenar. Por la mañana hago changas como delibery en la moto, entreno por la tarde, pero soy una mamá de 24 horas. El boxeo fue siempre mi pasión y no quiero bajar los brazos, tengo mucho para dar", expresó Ferreyra.
"Para esta pelea con Yoana Rodríguez, tuvimos que trabajar mucho con Jorge (Arias) y los chicos del gimnasio, donde somos muy unidos y tiramos todos para el mismo lado. Gracias al apoyo de Pandolfino logramos poner fecha para mi pelea. Esperábamos que Yoana ganara para poder enfrentarla, y lo logró de local en Rafaela", contó la lasherina.
Sobre su preparación para el pleito, Soledad señaló: "Llegó muy bien preparada, gracias a los guanteos que hacemos con Brisa (Alfonzo). Con la Chinita (campeona argentina superpluma) somos amigas y vecinas y tenemos muy buena relación de la época de amateur, cuando compartimos equipo en varios campeonatos argentinos. En lo físico, gracias a Dios he tenido la preparación de la profe del gimnasio de Pandolfino", concluyó.
En pocas palabras
- Soledad Ferreyra: La boxeadora mendocina buscará su primera victoria profesional el 5 de septiembre.
- Boxeo Femenino: La promotora Pandolfino Box organiza la velada, fiscalizada por la Federación Mendocina de Box.
- Desafíos: Ferreyra, madre y trabajadora, enfrenta dificultades económicas para sostener su carrera.