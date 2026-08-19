Retoma el boxeo profesional Soledad Ferreyra y sube al ring en el Pascual Pérez

Sole podrá pelear ante su gente y dejar atrás las tres derrotas iniciales, desde que debutó el 11 de octubre del 2024 frente a Karen Vega, en el estadio Pascual Pérez, donde cayó por puntos en fallo mayoritario. Luego volvió a enfrentar a la santacruceña que militaba en el gimnasio Chacón en una recordada velada realizada en Uspallata (29/3/25). Su última presentación fue el 12 de julio del año pasado, en Mar del Plata, ante Rocío Bastidas, y en ambas perdió por puntos en fallo unánime.

Haciendo frente a una carrera con actividad poco frecuente y demasiado espaciada, Ferreyra nunca dejó de entrenar y buscar acción. De la mano del Flaco Arias y con mucho esfuerzo, apoyados por Jorge Pandolfino, el mes próximo tendrá una prueba importante.

El debut. Soledad Ferreyra cayó ajustadamente y por puntos frente a Karen Vega, en un peleón realizado en el estadio Pascual Pérez.

"El tema económico condiciona todo"

"Estoy muy contenta de que por fin se diera la oportunidad de pelear que tanto buscaba. Es muy difícil llevar así una carrera profesional, peleando cada mucho tiempo. El tema económico condiciona todo al boxeo profesional femenino, eso es lo que pasa", destacó Ferreyra, mamá y sostén de una hija ya adolescente.

"No se puede vivir del boxeo, y tengo que esforzarme para trabajar y entrenar. Por la mañana hago changas como delibery en la moto, entreno por la tarde, pero soy una mamá de 24 horas. El boxeo fue siempre mi pasión y no quiero bajar los brazos, tengo mucho para dar", expresó Ferreyra.

"Para esta pelea con Yoana Rodríguez, tuvimos que trabajar mucho con Jorge (Arias) y los chicos del gimnasio, donde somos muy unidos y tiramos todos para el mismo lado. Gracias al apoyo de Pandolfino logramos poner fecha para mi pelea. Esperábamos que Yoana ganara para poder enfrentarla, y lo logró de local en Rafaela", contó la lasherina.

Sobre su preparación para el pleito, Soledad señaló: "Llegó muy bien preparada, gracias a los guanteos que hacemos con Brisa (Alfonzo). Con la Chinita (campeona argentina superpluma) somos amigas y vecinas y tenemos muy buena relación de la época de amateur, cuando compartimos equipo en varios campeonatos argentinos. En lo físico, gracias a Dios he tenido la preparación de la profe del gimnasio de Pandolfino", concluyó.