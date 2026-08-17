Coki Soto, Marco García y Abraham Buonarrigo son los mendocinos mejores ranqueados en el boxeo argentino

De Malargüe. Marco García Ovejero, campeón Sudamericano y 2° en la FAB.

En la categoría superwelter (69,853 kg), también ocupa el segundo escalón nacional el malargüino Marco García (18-1-1,11 KO), campeón Sudamericano, y Latino OMB (también fue campeón mundial juvenil mediano de la OMB). En esta división ostenta el título de campeón el cordobés Rodrigo Damián Coria.

Ya en el peso supermediano (76,203 kg) está segundo el púgil de Guaymallén Abraham Buonarrigo (17-5-0, 14 KO), ex campeón Sudamericano (título perdido administrativamente). El título de la FAB está vacante, el el primero del ranking es Bruno Acosta, de Buenos Aires.

El Turco. Abraham Buonarrigo es campeón Cono Sur de la AMB y segundo en el ranking del boxeo profesional argentino.

Los otros Top 10 mendocinos del boxeo argentino

De menor a mayor en cuanto peso, el primer mendocino que aparece en la lista de la FAB es el lasherino Luciano Abel Chacón (5-2-1, 2 KO). El sobrino de Pablo y Javier se ubica en el 7° lugar de la categoría supermosca (52,163 kg). El título de campeón en esta divisional está vacante, y el primero es el ex campeón mundial Fernando Pumita Martínez, de Buenos Aires.

Lasherino. Luciano Abel Chacón.

El resto de los comprovincianos están en el Top 5. Con el 3° lugar está el hasta hace poco campeón argentino (el título queda vacante si no se expone dentro de seis meses), Ángel Gabriel Arancibia (10-1-1, 7 KO), de Lavalle. El Diablito es también campeón Sudamericano de esta categoría que tiene como campeón FAB a Maximiliano Maidana, de Buenos Aires.

El Diablito. el lavallino Ángel Arancibia fue campeón argentino y Sudamericano y ahora figura 3° en el escalafón FAB.

En el 4° puesto de peso supergallo el lasherino Kevin Luis Muñoz, ex campeón Sudamericano y Latino FIB supermosca y campeón mundial juvenil FIB de la misma división. En este peso el campeón argentino es Federico Diez, de Buenos Aires.

El campeón Sudamericano y ex campeón argentino superligero (63,503 kg) -título perdido en los escritorios-, el juninense Maximiliano Segura, se posiciona en este peso en el 3° escalón del ranking argentino. Allí el cetro está vacante, y el primer ranqueado es el santafesino Alan Crenz.

También 3° está en el peso welter (66,678 kg) el lasherino pupilo de Pablo Chacón, Joel Mafauad (15-2-0, 7 KO), campeón Latino OMB y Cono Sur AMB. El campeón argentino es el bonaerense Marcelo Damián Sánchez.

Finalmente, en los pesos completos (peso pesado: +90,700 kg), figura en el 5° puesto el lasherino Jorge Alejandro Arias (15-6-2, 8 KO). El campeón es Walter Karim Crücce, de Buenos Aires, el campeón pesado más joven en la historia del país, con 20 años.