El malargüino Marco García le ganó a Bloise y logró el título Sudamericano en la FAB

El púgil mendocino Marco García protagonizó una batalla literal en Buenos Aires y derrotó por puntos, en decisión unánime, al bonaerense Gabriel Bloise y conquistó la faja de campeón sudamericano superwelter que estaba vacante. El pleito formó parte de la velada televisada La Leyenda Continúa.
El zurdo malargüino Kid Dinamita García (68,600 kg) pudo resolver el complicado jeroglífico boxístico que le planteó el Francés Bloise (69,600), en base a su experiencia y picardía. Tras los intensos y cambiantes 10 rounds reglamentarios los jueces dictaminaron de la misma forma y García (95-92) y logró sumar eltítulo Sudamericano de las 154 libras (69,853 kilos).
Un duelo intenso y cambiante en el ring de la FAB
Marco García y Gabriel Bloise entablaron un combate entretenido y parejo durante los diez asaltos. El púgil oriundo de Tigre propuso un boxeo de ir hacia adelante y buscar el descontrol del mendocino, que se plantó con un esquema básico pero efectivo, de trabajar a larga distancia combinando rectos potentes.
Gabriel Bloise demostró inteligencia en su planteo táctico y buscó sacar de línea al de Malargüe. Movedizo y burlón el Francés supo sorprender y poner en apuros al cuyano, que tuvo pasajes de nerviosismo, cometiendo errores de novato. En el tercero una mano cruzada tomó en pleno avance a García y lo mandó al piso.
El púgil mendocino supo recomponerse, esperar su momento, y poco a poco logró hacer blanco en el movedizo Bloise, emparejando un pleito que se le había complicado y comenzando a cimentar un triunfo cerrado. Dos veces tiró el bucal el púgil que tuvo en su rincón a su papá Guillermo y a Armando Andrada, ayudante de Pablo Chacón, y sufrió sendos descuentos de puntos.
Descuento de puntos y final incierto para Marco García y Bloise en la FAB
Hasta la campana final el resultado era incierto por lo cambiante del predominio y los descuentos de puntos, pero se impuso la regularidad del mendocino, que convenció a los jueces de la FAB, Guajardo, Palmieri y Barone, de que fue el mejor del pleito.
El oriundo de Malargüe comenzó la temporada de la mejor manera, sumando su victoria número 18 en su campaña profesional y un nuevo título a su vitrina, ya que es poseedor del Latino OMB superwelter.