El malargüino Marco García le ganó a Bloise y logró el título Sudamericano en la FAB

Gabriel Bloise demostró inteligencia en su planteo táctico y buscó sacar de línea al de Malargüe. Movedizo y burlón el Francés supo sorprender y poner en apuros al cuyano, que tuvo pasajes de nerviosismo, cometiendo errores de novato. En el tercero una mano cruzada tomó en pleno avance a García y lo mandó al piso.

boxeo-marco garcia-bloise-titulo sudamericano-fab-02 (1) Tras la intensidad de la batalla boxística, el respeto. Marco García abraza y alza en vilo a su oponente Gabriel Bloise, tras brindar ambos un atractivo e intenso combate en la FAB. Gentileza TyC Sports

El púgil mendocino supo recomponerse, esperar su momento, y poco a poco logró hacer blanco en el movedizo Bloise, emparejando un pleito que se le había complicado y comenzando a cimentar un triunfo cerrado. Dos veces tiró el bucal el púgil que tuvo en su rincón a su papá Guillermo y a Armando Andrada, ayudante de Pablo Chacón, y sufrió sendos descuentos de puntos.

Descuento de puntos y final incierto para Marco García y Bloise en la FAB

Hasta la campana final el resultado era incierto por lo cambiante del predominio y los descuentos de puntos, pero se impuso la regularidad del mendocino, que convenció a los jueces de la FAB, Guajardo, Palmieri y Barone, de que fue el mejor del pleito.

El oriundo de Malargüe comenzó la temporada de la mejor manera, sumando su victoria número 18 en su campaña profesional y un nuevo título a su vitrina, ya que es poseedor del Latino OMB superwelter.