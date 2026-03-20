El malargüino Marco García va por el título Sudamericano welter en la FAB

Marco García es otro mendocino que se ha abierto camino en forma silenciosa y a puro esfuerzo. Este sábado buscará ceñirse otro cinturón de campeón en el boxeo internacional, al enfrentar al porteño Gabriel Boise en la velada televisada por TyC Sports.
En otro de los duelos titulares -semifondo- de la velada titulada La Leyenda Continúa, este sábado 21 de marzo en el Estadio FAB, el pegador mendocino Marco García (17-1-1, 11 KO), enfrentará al Francés Gabriel Bloise (5-3-2, 3 KO) por el título Sudamericano de la división superwelter (69,853 kilos/154 lb) que se encuentra vacante.
Marco García en el semifondo de la FAB por el título Sudamericano
Esta pelea del malargüino García forma parte de una extensa cartelera que tiene como pleito de fondo otro combate por título Sudamericano welter. Allí chocará el riojano José Ángel Gabriel Sansón Rosa (31-1-0, 24 KO) con el bonaerense Jonathan José Eniz (37-25-1, 17 KO).
Marco García entrena bajo las ordenes de su papá Guillermo en el gimnasio de calle Los Goicos, del barrio Güemes, en Malargüe, ciudad que nos dio al gran triple campeón mundial minimosca y mosca Juan Carlos Cotón Reveco. El pasado 13 de setiembre del 2025 conquistó el título Latino superwelter al superar por puntos al mexicano Luciano Chaparro Araujo.
En 2022 fue campeón Mundial juvenil de peso mediano en la Organización Mundial de Boxeo (OMB).
La velada será televisada por la señal de cable TyC Sports para su ciclo Boxeo de Primera.