El malargüino Marco García va por el título Sudamericano welter en la FAB

En otro de los duelos titulares -semifondo- de la velada titulada La Leyenda Continúa, este sábado 21 de marzo en el Estadio FAB, el pegador mendocino Marco García (17-1-1, 11 KO), enfrentará al Francés Gabriel Bloise (5-3-2, 3 KO) por el título Sudamericano de la división superwelter (69,853 kilos/154 lb) que se encuentra vacante.

boxeo-marco garcía-leonel hinojosa.jpg Marco García. El fuerte pegador de Malargüe busca su tercer corona internacional en el boxeo profesional.

Marco García en el semifondo de la FAB por el título Sudamericano

Esta pelea del malargüino García forma parte de una extensa cartelera que tiene como pleito de fondo otro combate por título Sudamericano welter. Allí chocará el riojano José Ángel Gabriel Sansón Rosa (31-1-0, 24 KO) con el bonaerense Jonathan José Eniz (37-25-1, 17 KO).