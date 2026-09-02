Llegó y fue figura de Boca, lo borraron y está a un paso de irse a México

Sin embargo, y pese a tener un arranque en el que se hizo dueño del equipo, en el último tramo de la temporada su protagonismo decayó notablemente.

Hernán Crespo estaría interesado en contar con el volante.

En la consideración de Arruabarrena, el ex Unión quedó postergado y apenas sumó un puñado de minutos repartidos en seis presentaciones, lo que aceleró la decisión del futbolista de buscar rodaje en el exterior.

Las condiciones que impone Riquelme

Desde la dirigencia del Atlas enviaron una primera propuesta formal por un préstamo con opción de compra. No obstante, la respuesta del Boca fue tajante: solo aceptarán ceder a Kevin Zenón si la operación contempla una obligación de compra definitiva.

Así las cosas, el conjunto que comanda Hernán Crespo reformuló los términos para intentar destrabar el acuerdo antes del cierre definitivo de la ventana de transferencias. ¿Sufrirá Boca una nueva baja?