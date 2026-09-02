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¿Nueva baja tras Zeballos?

Llegó y fue figura de Boca, lo borraron y está a un paso de irse a México

Con poco lugar en el equipo, el mediocampista tendría todo arreglado para continuar su carrera con un ex River de DT

Por UNO
Boca puede sufrir una nueva baja en las próximas horas. 

Boca puede sufrir una nueva baja en las próximas horas. 

El mercado de pases ingresó en su etapa de definiciones y en Boca las novedades no se detienen. Mientras el foco futbolístico del plantel está puesto en los compromisos decisivos de la temporada, y los hinchas procesan la partida de un juvenil como Zeballos, se habla de una nueva baja.

Se trata de Kevin Zenón, quien no viene sumando los minutos deseados de la mano del entrenador Rodolfo Arruabarrena y quedó a un paso de cambiar de aire para emigrar a la Liga MX. El club que avanzó de manera decidida por su ficha es el Atlas de México, equipo que conduce técnicamente el ex delantero de River, Hernán Crespo.

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Zenón podría marcharse de Boca en las próximas horas.

De figura a no sumar minutos en Boca

El desembarco del ex jugador de Unión de Santa Fe a Brandsen 805 a principios de 2024 prometía un ciclo próspero. La dirigencia de Boca había desembolsado una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares por el 80% de su pase, depositando grandes expectativas en su zurda y despliegue por la banda.

Sin embargo, y pese a tener un arranque en el que se hizo dueño del equipo, en el último tramo de la temporada su protagonismo decayó notablemente.

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Hernán Crespo estaría interesado en contar con el volante.

En la consideración de Arruabarrena, el ex Unión quedó postergado y apenas sumó un puñado de minutos repartidos en seis presentaciones, lo que aceleró la decisión del futbolista de buscar rodaje en el exterior.

Las condiciones que impone Riquelme

Desde la dirigencia del Atlas enviaron una primera propuesta formal por un préstamo con opción de compra. No obstante, la respuesta del Boca fue tajante: solo aceptarán ceder a Kevin Zenón si la operación contempla una obligación de compra definitiva.

Así las cosas, el conjunto que comanda Hernán Crespo reformuló los términos para intentar destrabar el acuerdo antes del cierre definitivo de la ventana de transferencias. ¿Sufrirá Boca una nueva baja?

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