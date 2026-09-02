Qué significa poner los cubiertos en cruz sobre el plato y en qué momento hay que hacerlo

Sentarse a comer en un restaurante de alta cocina implica enfrentarse a un abanico de reglas no escritas que van mucho más allá de la correcta elección del plato. En ese contexto, la forma en la que pones los cubiertos cumple un rol clave: no solo sirven para comer, sino que funcionan como un canal directo de comunicación con el personal.
Descubrir qué significa el hecho de colocar el tenedor y el cuchillo en forma de cruz ayuda a comprender cómo mantener una interacción fluida con los mozos sin necesidad de emitir una sola palabra.
Qué significa la posición de los cubiertos en cruz
Según coinciden expertos en protocolo gastronómico y divulgadores de la hostelería internacional, colocar los cubiertos en forma de cruz sobre el plato es la señal universal para indicarle al camarero que diste por finalizada esa etapa de la comida y se encuentra listo para pasar al siguiente paso.
Al ubicar el tenedor en posición vertical y trazar una línea horizontal con el cuchillo por encima, se le comunica de forma discreta al personal que puede retirar la vajilla actual e ingresar el plato posterior, ya sea el principal o el postre, logrando una transición impecable sin interrumpir el ritmo de la mesa.
Cómo y en qué momento hay que hacerlo
Para aplicar de manera correcta esta pauta de comportamiento en un establecimiento gastronómico, los especialistas aconsejan seguir un orden preciso:
- Tenedor: se debe colocar centrado sobre el plato en sentido vertical, apuntando con los dientes hacia la parte superior.
- Cuchillo: se ubica cruzando el tenedor de forma horizontal y perpendicular, preferentemente con el filo mirando hacia el lado izquierdo.
Respecto al momento adecuado, este código debe reservarse exclusivamente para banquetes, almuerzos de gala o cenas con menú degustación de varios tiempos. Es fundamental no confundir esta postura con la señal de "pausa" (donde los utensilios apoyan sus puntas formando un ángulo de 90 grados en 'V' invertida sin tocarse).
En pocas palabras
- Cubiertos en cruz: señal universal en gastronomía para indicar al camarero que se ha finalizado una etapa de la comida.
- Posición correcta: tenedor vertical y cuchillo horizontal sobre el plato indican al personal que puede retirar la vajilla y servir el siguiente paso.
- Momento de uso: esta señal se reserva para eventos formales como banquetes o menús degustación, no para pausas cortas.