Qué significa poner los cubiertos en cruz sobre el plato y en qué momento hay que hacerlo

Puedes acomodar los cubiertos de diferentes formas para comunicarte con los mozos en un restaurante.

Al ubicar el tenedor en posición vertical y trazar una línea horizontal con el cuchillo por encima, se le comunica de forma discreta al personal que puede retirar la vajilla actual e ingresar el plato posterior, ya sea el principal o el postre, logrando una transición impecable sin interrumpir el ritmo de la mesa.

Cómo y en qué momento hay que hacerlo

Para aplicar de manera correcta esta pauta de comportamiento en un establecimiento gastronómico, los especialistas aconsejan seguir un orden preciso:

Tenedor: se debe colocar centrado sobre el plato en sentido vertical, apuntando con los dientes hacia la parte superior.

se debe colocar centrado sobre el plato en sentido vertical, apuntando con los dientes hacia la parte superior. Cuchillo: se ubica cruzando el tenedor de forma horizontal y perpendicular, preferentemente con el filo mirando hacia el lado izquierdo.

Respecto al momento adecuado, este código debe reservarse exclusivamente para banquetes, almuerzos de gala o cenas con menú degustación de varios tiempos. Es fundamental no confundir esta postura con la señal de "pausa" (donde los utensilios apoyan sus puntas formando un ángulo de 90 grados en 'V' invertida sin tocarse).