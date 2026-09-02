Leonard Costa y sus múltiples roles en el once de Independiente Rivadavia: "Hay que intentar darlo todo"

Leonard Costa es el bombero de Independiente Rivadavia. Donde Alfredo Berti lo ubica en cancha, es donde el defensor uruguayo rinde. Su vocación es de zaguero central pero, en lo que va del 2026, ha ocupado varios puestos.
Leonard Costa es uno de los estandartes del equipo de Alfredo Berti. Su rendimiento, en distintos sectores de la cancha, ha sido elevado en todo el 2026
Leonard Costa es el bombero de Independiente Rivadavia. Donde Alfredo Berti lo ubica en cancha, es donde el defensor uruguayo rinde. Su vocación es de zaguero central pero, en lo que va del 2026, ha ocupado varios puestos.
Cuando Costa tuvo que jugar de volante central por la lasión de Bottari, lo hizo. Cuando tuvo que ocupar un lugar en el lateral derecho por las bajas de Luciano Gómez y Bonifacio, lo hizo. También jugó de volante interno por derecha y de segundo marcador central por la lesión de Studer. La garra del uruguayo salió a relucir cada vez que el equipo lo necesitó.
Para él, la importancia de ser ductil es aportar al equipo. "Donde a uno le toque jugar, tiene que aportar. Creo que al hacerlo, de buena o mala manera, hay que intentar dar todo. No importa dónde, hay que jugar", señaló Leonard Costa sobre su múltiple rol en el once de Independiente Rivadavia.
Leonard Costa se mostro optimista sobre la actualidad de Independiente Rivadavia en el torneo local y en la Copa Argentina. "El grupo está bien, tenemos que seguir por este camino, que venimos bien y estamos haciendo un buen año".
El uruguayo sin embargo confesó que la exigencia de las distintas competencias en el mes de agosto, cuando aún la Lepra jugaba Libertadores, terminó siendo desafiante pero el equipo logró desempeñarse de gran manera. "Ocho o nueve partidos en el mese es demasiado. Pero creo que cerramos el mes de buena manera y nada, ahora empezamos a jugar una vez por semana y alivia un poco el tema".
Gracias al esfuerzo colectivo, Independiente Rivadavia continúa primero en la Tabla Anual y se metió en los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura. Por eso la importancia de vencer a Racing de local y volver a la victoria en el torneo: "Teníamos que ganar sí o sí para seguir ahí arriba. Ahora a seguir por este camino y ya pensar en el otro partido".
Independiente Rivadavia se enfrentará el próximo domingo a River, en el Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura.