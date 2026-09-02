Leonard Costa y sus múltiples roles en el once de Independiente Rivadavia: "Hay que intentar darlo todo"

Leonard Costa y el presente de Independiente Rivadavia

Leonard Costa se mostro optimista sobre la actualidad de Independiente Rivadavia en el torneo local y en la Copa Argentina. "El grupo está bien, tenemos que seguir por este camino, que venimos bien y estamos haciendo un buen año".

El uruguayo sin embargo confesó que la exigencia de las distintas competencias en el mes de agosto, cuando aún la Lepra jugaba Libertadores, terminó siendo desafiante pero el equipo logró desempeñarse de gran manera. "Ocho o nueve partidos en el mese es demasiado. Pero creo que cerramos el mes de buena manera y nada, ahora empezamos a jugar una vez por semana y alivia un poco el tema".

Gracias al esfuerzo colectivo, Independiente Rivadavia continúa primero en la Tabla Anual y se metió en los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura. Por eso la importancia de vencer a Racing de local y volver a la victoria en el torneo: "Teníamos que ganar sí o sí para seguir ahí arriba. Ahora a seguir por este camino y ya pensar en el otro partido".

Independiente Rivadavia se enfrentará el próximo domingo a River, en el Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura.