Enzo Fernández rompió el silencio tras su llegada al City: "Siempre soñé con estar en un club tan grande"

A la hora de explicar los motivos de su elección, aseguró que no tuvo dudas de aterrizar en el club: “Desde el primer día que confiaron en mí y me llamaron quería unirme al Manchester, no lo dudé ni un segundo; es un club que ha ganado mucho en los últimos años, que está marcando historia en el fútbol y para mí es un desafío muy grande ayudar a que siga ganando, ese es mi objetivo: levantar trofeos juntos”.

Un factor determinante para su llegada al City fue, sin dudas, su vínculo con el DT Enzo Maresca. El hombre de la Selección argentina destacó la relación con el entrenador italiano y la intensidad de las gestiones previas: “Es un entrenador top, es parecido a los latinos por lo pasional; es un placer trabajar con él. Lo tuve en mi anterior club, donde tuvimos momentos increíbles; aprendí mucho a su lado. Agradecido también porque fue muy importante para que llegue al City”.

“Estuvimos muy ansiosos de que se diera el fichaje, porque no fue fácil que llegara, pero sé que él también hizo mucho esfuerzo hablando con el club”, sumó Enzo Fernández sobre las negociaciones.

En su charla, el mediocampista destacó el paso de sus compatriotas por la institución: “El City es uno de los clubes más grandes del mundo, como lo ven todos, y en Argentina aún más porque pasaron grandes jugadores como Carlos Tévez, Pablo Zabaleta, Kun Agüero, Martín Demichelis, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez; para mí es un privilegio estar acá y daré mi 100% cada día”.

Para cerrar, Enzo Fernández le envió un mensaje a los hinchas del Manchester City: “Agradezco la bienvenida. La verdad es que me estoy sintiendo como en casa y eso es muy importante para mi confianza; sepan que voy a dar todo de mí, cada día en los entrenamientos y en los partidos, para llevar a este club a conseguir todos los objetivos que tenga durante la temporada, ganar esos trofeos juntos y disfrutar”.