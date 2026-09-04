La autocrítica de Martín Demichelis al recordar su paso como DT de River

Martín Demichelis comenzó una nueva etapa como entrenador del RB Leipzig en la Bundesliga. Tras su debut en Alemania, el técnico argentino recordó su ciclo al frente de River y reconoció que cometió fallas durante su gestión en el club.
Martín Demichelis habló tras su debut como entrenador del RB Leipzig. Cuando repasó su estadía en River, realizó una profunda autocrítica
Martín Demichelis comenzó una nueva etapa como entrenador del RB Leipzig en la Bundesliga. Tras su debut en Alemania, el técnico argentino recordó su ciclo al frente de River y reconoció que cometió fallas durante su gestión en el club.
El exdefensor valoró su paso por el Millonario y reafirmó su condición de hincha. Pese a las dificultades de la transición y los momentos tensos en el Monumental, aseguró sentirse sumamente agradecido y destacó el afecto recibido por parte de la gente.
A pesar de que su intención era no referirse a su pasado en el club, Demichelis recordó sus vivencias en el banco de River. El entrenador asumió el cargo en lo que definió como la transición más grande de la institución, no solo por la partida de Marcelo Gallardo, sino por la salida de futbolistas que le dieron gloria al club.
“Fui, soy y seré un hincha. Y River es tan grande que está por encima de todos los nombres”, afirmó Micho en su charla ante los micrófonos de La Nación, remarcando que se hizo cargo de la situación con un profundo sentido de pertenencia.
En su primer torneo, el Millonario se consagró campeón con una ventaja de 11 puntos sobre Talleres, su inmediato perseguidor. Sin embargo, la relación con los referentes del plantel se desgastó a partir de declaraciones realizadas en off ante un grupo de periodistas.
A pesar de los silbidos que llegó a recibir en el Monumental, el Demichelis reveló que tras abrir sus redes sociales siente un apoyo constante: "Hace poco tiempo abrí mis redes sociales y siento el apoyo de mucha gente, especialmente de los hinchas de River, que me escriben y se manifiestan".
De cara a su etapa en el fútbol alemán, el DT busca que la gente se sienta representada con la propuesta del RB Leipzig, intentando repetir pasajes del juego mostrado en 2023, donde por momentos las cosas salieron "muy bien".
Respecto a su estilo de trabajo, remarcó que mantiene la misma metodología desde sus inicios: "Siempre dije que para ser entrenador lo primero que hay que hacer es definir tus principios y después recién una metodología. Si el método conecta con la institución, bárbaro. La verdad es que no he cambiado mi metodología en todos estos años, desde que arranqué con los juveniles en Bayern Múnich".
"Es mi manera de entender el fútbol, más allá de que siempre hay cosas por corregir. Lo primordial es adaptarte a la cultura de cada lugar. A veces un mismo ejercicio aburre o entretiene según el sitio donde estás. O, por ejemplo, en Argentina no gustaba que explicara con detenimiento lo que pasaba en los partidos. En España y Alemania, sí. Es adaptarme según la experiencia”, sentenció Demichelis.