La autocrítica de Martín Demichelis al recordar su paso como DT de River

“Fui, soy y seré un hincha. Y River es tan grande que está por encima de todos los nombres”, afirmó Micho en su charla ante los micrófonos de La Nación, remarcando que se hizo cargo de la situación con un profundo sentido de pertenencia.

En su primer torneo, el Millonario se consagró campeón con una ventaja de 11 puntos sobre Talleres, su inmediato perseguidor. Sin embargo, la relación con los referentes del plantel se desgastó a partir de declaraciones realizadas en off ante un grupo de periodistas.

Martín Demichelis recordó su paso por River y aseguró que recibe el cariño de los hinchas.

A pesar de los silbidos que llegó a recibir en el Monumental, el Demichelis reveló que tras abrir sus redes sociales siente un apoyo constante: "Hace poco tiempo abrí mis redes sociales y siento el apoyo de mucha gente, especialmente de los hinchas de River, que me escriben y se manifiestan".

De cara a su etapa en el fútbol alemán, el DT busca que la gente se sienta representada con la propuesta del RB Leipzig, intentando repetir pasajes del juego mostrado en 2023, donde por momentos las cosas salieron "muy bien".

Su objetivo en el fútbol de Alemania

Respecto a su estilo de trabajo, remarcó que mantiene la misma metodología desde sus inicios: "Siempre dije que para ser entrenador lo primero que hay que hacer es definir tus principios y después recién una metodología. Si el método conecta con la institución, bárbaro. La verdad es que no he cambiado mi metodología en todos estos años, desde que arranqué con los juveniles en Bayern Múnich".

"Es mi manera de entender el fútbol, más allá de que siempre hay cosas por corregir. Lo primordial es adaptarte a la cultura de cada lugar. A veces un mismo ejercicio aburre o entretiene según el sitio donde estás. O, por ejemplo, en Argentina no gustaba que explicara con detenimiento lo que pasaba en los partidos. En España y Alemania, sí. Es adaptarme según la experiencia”, sentenció Demichelis.