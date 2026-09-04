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Julián Álvarez, de regreso en el Atlético de Madrid tras el conflicto y la definición de su futuro

Julián Álvarez integrará la delegación del Atlético de Madrid para visitar este sábado al Athletic Club de Bilbao por la liga española

Por UNO
Julián Álvarez volverá a jugar con el Atlético de Madrid luego del conflicto.

Julián Álvarez volverá a jugar con el Atlético de Madrid luego del conflicto.

Tras el fuerte conflicto por el pase frustrado a Barcelona, y luego de que Julián Álvarez definiera su permanencia en el club, el delantero volverá a estar a disposición del cuerpo técnico del Atlético de Madrid para el encuentro de este sábado ante el Athletic Club en el estadio de San Mamés, correspondiente a la cuarta fecha de la liga española.

La reaparición de Julián Álvarez fue ratificada por el propio Diego Simeone durante la rueda de prensa previa al traslado hacia el País Vasco.

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Julián Álvarez y Cuti Romero juntos, en el retorno a los entrenamientos de la Araña en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez volverá a jugar con el Atlético de Madrid

Diego Simeone despejó las dudas sobre la presencia de Julián Álvarez en el encuentro ante Athletic Club y manifestó su deseo de que el jugador sea feliz y vuelva a mostrar su mejor versión.

"Está entrenando muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao y esperamos lo mejor de él, como de todos sus compañeros", expresó el Cholo en conferencia de prensa, y agregó: "Tiene la oportunidad de aprender de esta situacion, y que lo haga mejor a él. Queremos que esté bien y contento. Y que también nos dé goles".

La Araña apenas sumó 33 minutos frente al Villarreal en lo que va del segundo semestre con el Atlético de Madrid. Debido al conflicto que protagonizó mientras definía su carrera futbolística, se ausentó del partido ante el Málaga, no estuvo presente durante tres consecutivas y faltó a la última visita al Sevilla.

El partido ante el Athletic Club marcará su regreso definitivo a la temporada luego de que se definiera que permanecerá al menos hasta fin de año defendiendo al camiseta del elenco Colchonero.

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