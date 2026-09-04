Julián Álvarez, de regreso en el Atlético de Madrid tras el conflicto y la definición de su futuro

"Está entrenando muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao y esperamos lo mejor de él, como de todos sus compañeros", expresó el Cholo en conferencia de prensa, y agregó: "Tiene la oportunidad de aprender de esta situacion, y que lo haga mejor a él. Queremos que esté bien y contento. Y que también nos dé goles".

La Araña apenas sumó 33 minutos frente al Villarreal en lo que va del segundo semestre con el Atlético de Madrid. Debido al conflicto que protagonizó mientras definía su carrera futbolística, se ausentó del partido ante el Málaga, no estuvo presente durante tres consecutivas y faltó a la última visita al Sevilla.

El partido ante el Athletic Club marcará su regreso definitivo a la temporada luego de que se definiera que permanecerá al menos hasta fin de año defendiendo al camiseta del elenco Colchonero.