En 1988, enterraron en el océano el primer cable submarino: tras tres décadas de olvido lo recuperan

Sin embargo, la tecnología avanzó a gran velocidad y pronto aparecieron sistemas con mayor capacidad. En 2002, el TAT-8 sufrió una avería y repararlo dejó de ser rentable. Con nuevas conexiones ya disponibles, el cable fue desconectado y quedó en el lecho del océano Atlántico.

Así es la operación para rescatarlo a 6.000 metros bajo el océano

Desde entonces permaneció allí, expuesto durante más de 20 años a la presión, el frío y la corrosión de las profundidades. Encontrar un cable de apenas unos centímetros de diámetro a semejante profundidad requiere algo más que un barco potente. La tripulación combina antiguos mapas y registros de la ruta original con sistemas de sonar capaces de localizar el tendido en el fondo oceánico.

Una vez identificada la zona del océano, comienza una de las partes más delicadas de la operación. El barco utiliza un dispositivo de recuperación conocido como “pez plano”, una especie de anzuelo diseñado para enganchar el cable y llevarlo lentamente hacia la superficie sin dañarlo.

La maniobra puede extenderse durante horas. El cable es cortado, elevado y enrollado cuidadosamente en los grandes tanques del barco. Los repetidores que amplificaban la señal también deben ser recuperados por separado y algunos superan los 400 kilos de peso.

El rescate no solo permite recuperar materiales como cobre y acero. También ofrece la posibilidad de estudiar cómo un cable tecnológico resistió durante décadas en uno de los ambientes más extremos del planeta.

Además, retirar estas estructuras evita que cables abandonados interfieran con barcos, anclas o futuras conexiones submarinas. Es una tarea cada vez más importante porque gran parte del tráfico mundial de internet continúa dependiendo de cables que atraviesan los océanos.