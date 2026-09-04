El Aeropuerto Francisco Gabrielli, de Mendoza, tuvo que suspender este viernes las operaciones durante unas horas luego de un aterrizaje de emergencia en una de sus pistas. Esto generó demoras en las partidas y desvíos en los arribos. Las autoridades confirmaron que ya despejaron la pista y la estación volvió a operar con normalidad.
La IV Brigada Aérea explicó qué pasó en el aeropuerto con el aterrizaje de emergencia de un avión Pampa
Fue luego del aterrizaje de emergencia de un avión Pampa de la IV Brigada Aérea que hacía prácticas. Confirmaron que el aeropuerto volvió a operar
El incidente ocurrió pasadas las 10.30 luego de que un avión Pampa II de la IV Brigada Aérea tuviera un desperfecto cuando realizaba las prácticas habituales de un vuelo de mantenimiento.
Según indicaron, el piloto avisó a la torre de control del aeropuerto que estaba en estado de emergencia debido a una falla en el tren de aterrizaje. A las 10.47 indicaron que el avión Pampa con 2 tripulantes había aterrizado de emergencia.
La nave quedó sobre la pista y aseguraron que el piloto y su copiloto estaban en perfectas condiciones luego de que se produjera la retracción del tren principal derecho.
Demoras en los vuelos del aeropuerto El Plumerillo
Esta situación generó que varios vuelos fueran demorados mientras se realizó el operativo para sacar el Pampa de la pista. Los vuelos que llegaban justo en ese momento tuvieron que ser desviados o incluso regresar a su lugar de origen con los pasajeros.
Aeropuerto operativo
Pasadas las 12 de este viernes las autoridades de la estación confirmaron que ya habían corrido el Pampa de la pista de aterrizaje y los las empresas volvían a operar con normalidad.
De todas formas, varios vuelos quedaron demorados y posiblemente algunos sean reprogramados como consecuencia de lo ocurrido.
Los usuarios pueden chequear la situación de los arribos y partidas del Aeropuerto de Mendoza desde la web de Aeropuertos Argentina.
En pocas palabras
- Aeropuerto Mendoza: operaciones suspendidas por aterrizaje de emergencia de avión Pampa de la IV Brigada Aérea.
- Incidente: piloto solicitó aterrizar por quedarse sin luces en pleno vuelo.
- Normalidad: pista despejada y aeropuerto volvió a operar con demoras.