Un malbec mendocino de Huentala Wines fue elegido como el mejor tinto del mundo

La vitivinicultura argentina marcó un hito definitivo a nivel internacional de la mano de Huentala Wines. Durante la gala de premiación del International Wine Challenge (IWC) celebrada en Londres, la etiqueta Malbec Huentala Calizo Albar Block 06 2023 se alzó con el premio supremo al "IWC Champion Red Wine", consagrándose como el mejor vino tinto del mundo.
El certamen, reconocido por ser la cata a ciegas más rigurosa del universo vitivinícola, reunió a las personalidades más influyentes de la industria. Allí, frente a un estricto jurado compuesto por Masters of Wine, Master Sommeliers y críticos internacionales, el exponente mendocino compitió contra los ganadores de todas las regiones del planeta y logró imponerse sobre los grandes íconos globales.
Desempeño histórico del Malbec argentino
El triunfo global no fue una casualidad, sino la consecuencia de una actuación sobresaliente. La etiqueta de Huentala Wines ya había obtenido una calificación de 97 puntos y Medalla de Oro, convirtiéndose en el único vino nacional en arrasar con los tres trofeos más codiciados de la competencia: el Mendoza Malbec Trophy, el Argentine Malbec Trophy y el Argentine Red Wine Trophy (Mejor Vino Tinto de la Argentina).
En sus notas de cata, el jurado definió al vino como un ejemplar de "asombrosa concentración, con aromas intensos de grosella negra, tomillo y notas terrosas, acompañados por sabores concentrados de ciruela, especias y una frescura increíble en boca".
El secreto en el corazón de Gualtallary
El origen de este logro se encuentra en La Isabel Estate, la finca de la bodega ubicada a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar en el terroir de Gualtallary, en el Valle de Uco.
Sus suelos de composición calcárea extrema, sumados a la gran amplitud térmica y el agua de deshielo, finalizan en un minucioso trabajo de microvinificación por parcelas que permitió identificar la identidad irrepetible del Block 06.
"Haber logrado el premio al Campeón Global demuestra que la fuerza de un terroir único como La Isabel Estate no tiene límites", expresó Julio Camsen, fundador del Grupo Huentala Wines.
Por su parte, el enólogo de la bodega, José "Pepe" Morales, destacó la filosofía detrás de la línea Calizo: "Es la recompensa a un trabajo de microvinificación extremadamente minucioso y respetuoso del suelo. Nuestro objetivo fue interpretar la energía mineral de la montaña para lograr un vino con frescura, tensión y elegancia".
En pocas palabras
- Malbec mendocino: Huentala Wines obtuvo el premio al mejor vino tinto del mundo en Londres.
- Reconocimiento global: su etiqueta Malbec Huentala Calizo Albar Block 06 2023 fue elegida campeona entre vinos de todo el planeta.
- Origen y calidad: el vino proviene de Gualtallary, Valle de Uco, destacándose por su concentración y frescura.