Un malbec mendocino de Huentala Wines fue elegido como el mejor tinto del mundo

En sus notas de cata, el jurado definió al vino como un ejemplar de "asombrosa concentración, con aromas intensos de grosella negra, tomillo y notas terrosas, acompañados por sabores concentrados de ciruela, especias y una frescura increíble en boca".

El secreto en el corazón de Gualtallary

El origen de este logro se encuentra en La Isabel Estate, la finca de la bodega ubicada a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar en el terroir de Gualtallary, en el Valle de Uco.

Sus suelos de composición calcárea extrema, sumados a la gran amplitud térmica y el agua de deshielo, finalizan en un minucioso trabajo de microvinificación por parcelas que permitió identificar la identidad irrepetible del Block 06.

"Haber logrado el premio al Campeón Global demuestra que la fuerza de un terroir único como La Isabel Estate no tiene límites", expresó Julio Camsen, fundador del Grupo Huentala Wines.

Por su parte, el enólogo de la bodega, José "Pepe" Morales, destacó la filosofía detrás de la línea Calizo: "Es la recompensa a un trabajo de microvinificación extremadamente minucioso y respetuoso del suelo. Nuestro objetivo fue interpretar la energía mineral de la montaña para lograr un vino con frescura, tensión y elegancia".