Atenas se suma a Sangre de Campeones y convierte su pasión por el básquet en solidaridad

Juan Pablo Ropero se sumó a la campaña y donó sangre en el marco de Sangre de Campeones, una iniciativa que busca transformar la solidaridad en acciones concretas dentro y fuera del ámbito deportivo Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Con más de ocho décadas de historia, Atenas es una institución profundamente ligada al básquet mendocino. El rojo y negro y el histórico Pozo Apache forman parte de una identidad que, esta vez, encontró una nueva manera de expresarse: la solidaridad.

“Estamos muy contentos y felices de apoyar a la campaña Sangre de Campeones. Ha sido un éxito. Hoy ha venido a donar mucha gente del Club Atenas, del barrio, socios, hinchas y allegados a la familia Apache”, destacó Nahuel García, presidente del Club Atenas.

Nahuel García, presidente de Atenas, junto a vecinos y simpatizantes durante la colecta de sangre realizada en el club, una jornada que reunió a la comunidad deportiva en torno a la solidaridad Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El dirigente también puso en valor el desafío de ampliar la iniciativa: “Somos el primer club de básquet de Mendoza que se suma a esta campaña. La idea es que otros clubes se puedan unir y colaborar con esta campaña que salva vidas”.

Un gesto sencillo que puede salvar vidas

Entre quienes se acercaron a donar estuvo Juan Pablo Ropero, quien ya había realizado su primera donación diez años atrás.

“Es la segunda vez que dono. La primera vez fue hace 10 años. No es algo doloroso, es algo totalmente normal, como pincharte para una inyección o una vacuna, algo muy similar”, contó.

Y dejó un mensaje para quienes todavía no se animaron: “Está bueno que se animen, que hace falta, que es un aporte importante a los bancos de sangre. Es un ratito y no cuesta nada”.

La jornada también permitió que Álvaro Muñoz, de 20 años y jugador de Primera de Atenas, además de donar sangre, decidiera inscribirse en el registro de donantes de médula ósea.

Álvaro Muñoz se sumó a Sangre de Campeones y realizó su donación de sangre y quedo inscripto en el registro nacional de médula ósea durante la jornada desarrollada en el Club Atenas, acompañando una iniciativa que busca multiplicar el compromiso solidario en la comunidad Foto: Martín Pravata/Diario UNO

“Yo pensaba que era algo más invasivo, que te tenían que pinchar la espalda y todo eso”, relató. Después de recibir información, cambió completamente su percepción: “Acá me explicaron y me concientizaron que es un proceso súper simple, tan simple como venir, sacarte sangre y listo. Así que me anoté y ya quedé en el registro para donar médula ósea”.

Con apenas 20 años, Álvaro también invitó a otros jóvenes a sumarse: “Invito a todos los jóvenes y a los jóvenes deportistas a que se anoten para ayudar a una persona o varias, nunca se sabe. Yo tengo 20 años y me llevó menos de 10 minutos”.

Información que también salva

Durante la jornada, el equipo sanitario brindó información sobre los requisitos para donar.

Renzo Castillo, integrante del equipo de salud, explicó que pueden donar sangre las personas de entre 16 y 65 años que cumplan con las condiciones requeridas. Para el registro de donantes de médula ósea, en tanto, pueden inscribirse personas de 18 a 40 años.

“Es muy difícil ser compatible con alguien en el mundo y, por eso, mientras más gente se inscriba, mayor posibilidad hay de compatibilidad y podemos salvar una vida”, explicó Castillo.

La colecta de sangre tuvo una gran convocatoria en el Club Atenas, con vecinos, simpatizantes y miembros de la comunidad que se acercaron para sumarse a Sangre de Campeones y convertir su compromiso en una acción solidaria Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El proceso de donación demanda aproximadamente 20 minutos y una sola donación de sangre puede ayudar a hasta cuatro personas, ya que sus componentes pueden utilizarse de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

La llegada de Sangre de Campeones a Atenas suma así un nuevo capítulo a una iniciativa que busca crecer y llegar cada vez a más personas. Esta vez, la pelota encontró al básquet, pero el mensaje trasciende cualquier disciplina: la pasión por una camiseta y el sentido de pertenencia también pueden convertirse en solidaridad.

Porque cuando esa pasión se transforma en ayuda, unos pocos minutos pueden convertirse en una oportunidad de vida para alguien más.