Hay iniciativas que encuentran en la solidaridad una manera de multiplicar su alcance. Sangre de Campeones nació con ese propósito: promover la donación de sangre y el registro de donantes de médula ósea, llevando información y conciencia a distintos ámbitos de la comunidad.
Atenas se suma a Sangre de Campeones y convierte su pasión por el básquet en solidaridad
Atenas es el primer club de básquet mendocino en sumarse a Sangre de Campeones, la iniciativa que promueve la donación de sangre y el registro de médula ósea.
Impulsada por Fundación Grupo América, Club Sportivo Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia e INCAIMEN, la iniciativa tuvo su primera colecta en mayo, en el Club Sportivo Independiente Rivadavia, y desde entonces comenzó a extenderse a espacios deportivos, empresas, municipios y distintas instituciones de Mendoza.
Ahora fue el turno del básquet. Atenas se convirtió en el primer club de esta disciplina en Mendoza en sumarse a Sangre de Campeones, abriendo sus puertas para una jornada en la que jugadores, socios, hinchas y vecinos compartieron un mismo objetivo: ayudar.
Con más de ocho décadas de historia, Atenas es una institución profundamente ligada al básquet mendocino. El rojo y negro y el histórico Pozo Apache forman parte de una identidad que, esta vez, encontró una nueva manera de expresarse: la solidaridad.
“Estamos muy contentos y felices de apoyar a la campaña Sangre de Campeones. Ha sido un éxito. Hoy ha venido a donar mucha gente del Club Atenas, del barrio, socios, hinchas y allegados a la familia Apache”, destacó Nahuel García, presidente del Club Atenas.
El dirigente también puso en valor el desafío de ampliar la iniciativa: “Somos el primer club de básquet de Mendoza que se suma a esta campaña. La idea es que otros clubes se puedan unir y colaborar con esta campaña que salva vidas”.
Un gesto sencillo que puede salvar vidas
Entre quienes se acercaron a donar estuvo Juan Pablo Ropero, quien ya había realizado su primera donación diez años atrás.
“Es la segunda vez que dono. La primera vez fue hace 10 años. No es algo doloroso, es algo totalmente normal, como pincharte para una inyección o una vacuna, algo muy similar”, contó.
Y dejó un mensaje para quienes todavía no se animaron: “Está bueno que se animen, que hace falta, que es un aporte importante a los bancos de sangre. Es un ratito y no cuesta nada”.
La jornada también permitió que Álvaro Muñoz, de 20 años y jugador de Primera de Atenas, además de donar sangre, decidiera inscribirse en el registro de donantes de médula ósea.
“Yo pensaba que era algo más invasivo, que te tenían que pinchar la espalda y todo eso”, relató. Después de recibir información, cambió completamente su percepción: “Acá me explicaron y me concientizaron que es un proceso súper simple, tan simple como venir, sacarte sangre y listo. Así que me anoté y ya quedé en el registro para donar médula ósea”.
Con apenas 20 años, Álvaro también invitó a otros jóvenes a sumarse: “Invito a todos los jóvenes y a los jóvenes deportistas a que se anoten para ayudar a una persona o varias, nunca se sabe. Yo tengo 20 años y me llevó menos de 10 minutos”.
Información que también salva
Durante la jornada, el equipo sanitario brindó información sobre los requisitos para donar.
Renzo Castillo, integrante del equipo de salud, explicó que pueden donar sangre las personas de entre 16 y 65 años que cumplan con las condiciones requeridas. Para el registro de donantes de médula ósea, en tanto, pueden inscribirse personas de 18 a 40 años.
“Es muy difícil ser compatible con alguien en el mundo y, por eso, mientras más gente se inscriba, mayor posibilidad hay de compatibilidad y podemos salvar una vida”, explicó Castillo.
El proceso de donación demanda aproximadamente 20 minutos y una sola donación de sangre puede ayudar a hasta cuatro personas, ya que sus componentes pueden utilizarse de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
La llegada de Sangre de Campeones a Atenas suma así un nuevo capítulo a una iniciativa que busca crecer y llegar cada vez a más personas. Esta vez, la pelota encontró al básquet, pero el mensaje trasciende cualquier disciplina: la pasión por una camiseta y el sentido de pertenencia también pueden convertirse en solidaridad.
Porque cuando esa pasión se transforma en ayuda, unos pocos minutos pueden convertirse en una oportunidad de vida para alguien más.
En pocas palabras
- Atenas se suma: El club de básquet es el primero en Mendoza en adherirse a la campaña Sangre de Campeones.
- Iniciativa solidaria: El programa promueve la donación de sangre y el registro de médula ósea en instituciones.
- Impacto y llamado: La campaña busca expandirse a otros clubes para salvar más vidas con donaciones.