Eran aliados hasta que el petróleo de Malvinas hizo tambalear la relación entre Argentina e Israel

El proyecto Sea Lion es especialmente sensible porque podría convertirse en el primer gran desarrollo petrolero offshore de las Malvinas. Está ubicado unos 220 kilómetros al norte del archipiélago y contempla una inversión de unos US$2.200 millones, con una producción prevista de alrededor de 50.000 barriles diarios a partir de 2028.

Un funcionario de Israel salió en defensa de Argentina

La situación genera una paradoja para Milei. El gobierno de Argentina está enfrentado con una empresa israelí en uno de los principales conflictos de soberanía del país, pese a que Israel es uno de sus aliados internacionales más importantes. De hecho, la Cancillería argentina aclaró que las medidas contra las petroleras no buscan afectar la relación bilateral con Israel.

Pero el episodio adquirió una dimensión todavía más inesperada. Mientras Buenos Aires avanzaba contra Navitas, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, pidió públicamente al primer ministro Benjamin Netanyahu que reconozca a las Malvinas como “territorio argentino ocupado” y cuestionó la explotación británica de los recursos petroleros del archipiélago.