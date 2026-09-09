Estuvo en Malvinas en 1982 y al volver hizo que se plantaran miles de árboles en todo el mundo a modo de homenaje

En la ciudad bonaerense de Saladillo, el veterano de la guerra de Malvinas Guillermo Nicoló encontró una forma diferente y profundamente simbólica de rendir tributo a la memoria colectiva. Alejado de los tradicionales monumentos de piedra o placas estáticas, el excombatiente impulsó un proyecto ambiental sin precedentes: plantar 649 árboles, uno por cada uno de los soldados argentinos caídos en 1982.
La iniciativa, pensada para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad, comenzó con una convocatoria comunitaria a través de redes sociales. La propuesta consistía en que cada vecino, escuela o entidad que decidiera plantar un árbol —con especial preferencia por especies autóctonas— enviara una fotografía del ejemplar junto con sus datos de ubicación.
Sin embargo, lo que inició como una meta local en Saladillo superó rápidamente todas las expectativas, alcanzando solo en esa localidad más de 750 ejemplares sembrados y convirtiéndose en un verdadero movimiento ecológico federal.
De la Patagonia a los consulados de Argentina en Europa
El impacto emocional de la campaña y su enfoque hacia la sustentabilidad ambiental generaron una ola de adhesiones a lo largo y ancho del país. Escuelas públicas, municipios, centros de excombatientes y familias enteras comenzaron a replicar la siembra de árboles, extendiendo la cobertura verde desde la provincia de Buenos Aires hasta las latitudes más australes en Tierra del Fuego. No se trataba solo de ecología, sino también de un homenaje a los ex combatientes de Malvinas.
La trascendencia del proyecto ideado por Guillermo Nicoló pronto cruzó las fronteras nacionales. Diversas embajadas y consulados argentinos en el exterior se sumaron a la cruzada ambiental para visibilizar la causa a nivel internacional. Un caso relevante ocurrió en la sede consular de Bonn, Alemania, donde se concretó la plantación de un árbol en suelo europeo como parte de este tributo verde universal. Actualmente, el excombatiente recopila cada registro fotográfico recibido con el fin de confeccionar un archivo histórico y ambiental para donar a la biblioteca pública de su ciudad.
La bendición del Papa Francisco a una causa de soberanía ambiental
El alcance social de la movilización impulsada por este héroe de Malvinas llegó hasta la Santa Sede. Tras la consolidación del proyecto a gran escala, Guillermo Nicoló recibió una carta firmada por el Papa Francisco. En la misiva, el sumo pontífice bendijo la campaña de reforestación y destacó el incalculable valor pedagógico y espiritual de transformar la memoria del conflicto en una acción concreta en favor de la ecología integral y la protección del planeta.
A través del trabajo comunitario y la siembra de árboles autóctonos, el proyecto de Guillermo Nicoló demuestra cómo la memoria histórica de Malvinas puede entrelazarse de forma virtuosa con la conciencia ambiental. Lo que empezó como un tributo para honrar 649 historias de vida se ha consolidado como un legado ecológico en expansión, capaz de aportar aire puro, mitigar el cambio climático y sembrar esperanza para las futuras generaciones.
En pocas palabras
- Excombatiente: Guillermo Nicoló impulsa la plantación de 649 árboles en homenaje a los caídos en Malvinas.
- Movimiento ecológico: La iniciativa superó las expectativas iniciales, sumando cientos de ejemplares en Saladillo y replicándose a nivel nacional e internacional.
- Legado ambiental: El proyecto busca entrelazar la memoria histórica con la conciencia ambiental, aportando esperanza para futuras generaciones.