Estuvo en Malvinas en 1982 y al volver hizo que se plantaran miles de árboles en todo el mundo a modo de homenaje

De la Patagonia a los consulados de Argentina en Europa

El impacto emocional de la campaña y su enfoque hacia la sustentabilidad ambiental generaron una ola de adhesiones a lo largo y ancho del país. Escuelas públicas, municipios, centros de excombatientes y familias enteras comenzaron a replicar la siembra de árboles, extendiendo la cobertura verde desde la provincia de Buenos Aires hasta las latitudes más australes en Tierra del Fuego. No se trataba solo de ecología, sino también de un homenaje a los ex combatientes de Malvinas.

La trascendencia del proyecto ideado por Guillermo Nicoló pronto cruzó las fronteras nacionales. Diversas embajadas y consulados argentinos en el exterior se sumaron a la cruzada ambiental para visibilizar la causa a nivel internacional. Un caso relevante ocurrió en la sede consular de Bonn, Alemania, donde se concretó la plantación de un árbol en suelo europeo como parte de este tributo verde universal. Actualmente, el excombatiente recopila cada registro fotográfico recibido con el fin de confeccionar un archivo histórico y ambiental para donar a la biblioteca pública de su ciudad.

La bendición del Papa Francisco a una causa de soberanía ambiental

El alcance social de la movilización impulsada por este héroe de Malvinas llegó hasta la Santa Sede. Tras la consolidación del proyecto a gran escala, Guillermo Nicoló recibió una carta firmada por el Papa Francisco. En la misiva, el sumo pontífice bendijo la campaña de reforestación y destacó el incalculable valor pedagógico y espiritual de transformar la memoria del conflicto en una acción concreta en favor de la ecología integral y la protección del planeta.

A través del trabajo comunitario y la siembra de árboles autóctonos, el proyecto de Guillermo Nicoló demuestra cómo la memoria histórica de Malvinas puede entrelazarse de forma virtuosa con la conciencia ambiental. Lo que empezó como un tributo para honrar 649 historias de vida se ha consolidado como un legado ecológico en expansión, capaz de aportar aire puro, mitigar el cambio climático y sembrar esperanza para las futuras generaciones.