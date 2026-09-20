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Godoy Cruz visita al Deportivo Morón en un partido clave por la Primera Nacional: hora, TV y formaciones

Godoy Cruz jugará como visitante este domingo desde las 15 con el Deportivo Morón, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El Tomba lleva tres triunfos seguidos

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz visitará al Deportivo Morón buscando seguir con su racha positiva y continuar sumando en la Primera Nacional.

Godoy Cruz visitará al Deportivo Morón buscando seguir con su racha positiva y continuar sumando en la Primera Nacional.

Este domingo Godoy Cruz jugará un partido clave en el torneo de la Primera Nacional ante Deportivo Morón, por la Zona A de la fecha 30. El Tomba se ubica tercero y el Gallito es el escolta del líder Ferro.

El choque se disputará desde las 15 y tendrá como escenario el estadio Francisco Urbano (la cancha del Deportivo Morón).

Vicente Poggi viene de marcarle un gol a Colón.

Vicente Poggi viene de marcarle un gol a Colón.

El encargado de impartir justicia será Franco Acita, el choque será transmitido por Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por LPF Play.

El Expreso buscar&aacute; su cuarto triunfo seguido ante Deportivo Mor&oacute;n.

El Expreso buscará su cuarto triunfo seguido ante Deportivo Morón.

Godoy Cruz busca su cuarto triunfo seguido en el certamen

El Tomba viene de ganarle a Colón por 2 a 0 y acumula tres triunfos consecutivos en el certamen.

Godoy Cruz llega a este encuentro con 49 puntos y se encuentra tercero en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.

El equipo dirigido por Pablo de Muner, se ubica a 6 unidades del Deportivo Morón y a ocho del líder Ferro, que le ganó a Ciudad de Bolívar y es el único puntero del Grupo A.

En 29 encuentros disputados ganó catorce, empató siete y perdió ocho partidos.

Cómo llega Deportivo Morón, que está invicto como local

Deportivo Morón, el rival de Godoy Cruz, lleva tres triunfos seguidos. El equipo dirigido por Walter Otta viene de ganarle por 2 a 1 a Racing, en Córdoba, y suma 55 puntos.

El Gallito marcha invicto como local, acumula siete partidos sin perder, con cinco triunfos y dos empates en 29 partidos disputados, ha sumado 16 triunfos, siete empates y seis derrotas. Además acumula un largo invicto como local, no pierde desde el 13 de septiembre de 2025 con Temperley, por 1 a 0, lleva 14 triunfos y cuatro empates.

El historial entre Godoy Cruz y Deportivo Morón

Se enfrentaron en 8 partidos, donde el Tomba ganó cinco, Deportivo Morón logró dos triunfos y el restante fue empate. El último partido fue empate 2 a 2. El cotejo fue por la primera rueda y se disputó en el Feliciano Gambarte el pasado 3 de mayo.

Axel Rodríguez y Martín Pino marcaron los goles del Tomba. Para el Gallito Franco Fagundez anotó los dos tantos.

Las probables formaciones y ficha del partido

  • Deportivo Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñíguez, Leonel Cardozo, Emilio Lazza, Joaquín Livera: Sebastián Kubiszyn, Mariano Burruchaga, Mariano Bittolo. Gonzalo Berterame; Mateo Levato y Franco Fagundez- DT: Walter Otta.
  • Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus , Vicente Poggi; Antonio Guerrero; Sebastián Martínez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner
  • Torneo Primera Nacional
  • Zona A – fecha 30
  • Estadio: Deportivo Morón
  • Hora: 15
  • Árbitro: Franco Acita

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