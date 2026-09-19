El clásico bob pasó de moda: el corte de pelo que es tendencia en Europa y promete ser furor en verano

El clásico bob tiene un nuevo competidor y llega directamente desde el viejo continente. En consecuencia, si buscás anticiparte a las tendencias del verano y ser la primera en contar con un look original, deberás prestar atención al siguiente corte de pelo.
Adiós al corte bob: la tendencia europea que promete ser furor en verano
Se trata del bouncy bob, un corte inspirado en los años 90 que recupera el volumen, el movimiento y las melenas con efecto de brushing que fueron protagonistas de aquella década. Por su estética fresca y su capacidad para transformar el pelo, todo indica que será uno de los cortes que marcarán tendencia a finales de 2026.
La propuesta se diferencia del corte bob tradicional porque apuesta por una melena mucho más dinámica. El pelo se corta aproximadamente a la altura de la mandíbula o apenas por debajo, mientras que unas capas muy sutiles ayudan a crear movimiento sin perder densidad.
El bouncy bob recupera una de las características más reconocibles de los peinados de los años 90: el volumen desde la raíz hasta las puntas. El resultado es una melena ahuecada, brillante y con las puntas ligeramente curvadas hacia dentro.
Durante el verano europeo de 2026, esta estética se instaló entre las propuestas de belleza vinculadas con el regreso de los looks noventeros. La tendencia encaja además con el movimiento actual hacia cortes que combinan sofisticación y naturalidad, sin exigir peinados excesivamente estructurados.
Uno de sus principales atractivos está en el efecto visual que produce sobre el pelo fino. La combinación de longitud, capas ligeras y volumen consigue que la melena parezca más abundante y con mayor cuerpo.
Para conseguir el acabado característico, el brushing vuelve a ocupar un lugar central. El pelo se trabaja con secador y cepillo redondo para levantar las raíces, crear una ligera curvatura y conseguir ese movimiento que define al corte.
Su longitud resulta práctica para los meses de calor y permite mantener una imagen sofisticada sin recurrir a una melena demasiado larga.
Además, puede adaptarse a diferentes texturas y estilos. El volumen puede ser más marcado para quienes buscan una estética inspirada directamente en los 90 o más sutil para conseguir un resultado actual.
En pocas palabras
- El bouncy bob es la nueva tendencia europea que redefine el clásico corte bob para este verano.
- Este estilo noventero prioriza el volumen y el movimiento, ideal para melenas finas.
- El corte se adapta a diferentes texturas y busca un look sofisticado pero natural.