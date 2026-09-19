El clásico bob pasó de moda: el corte de pelo que es tendencia en Europa y promete ser furor en verano

Bouncy bob, el corte que será tendencia en verano.

El bouncy bob recupera una de las características más reconocibles de los peinados de los años 90: el volumen desde la raíz hasta las puntas. El resultado es una melena ahuecada, brillante y con las puntas ligeramente curvadas hacia dentro.

Durante el verano europeo de 2026, esta estética se instaló entre las propuestas de belleza vinculadas con el regreso de los looks noventeros. La tendencia encaja además con el movimiento actual hacia cortes que combinan sofisticación y naturalidad, sin exigir peinados excesivamente estructurados.

Uno de sus principales atractivos está en el efecto visual que produce sobre el pelo fino. La combinación de longitud, capas ligeras y volumen consigue que la melena parezca más abundante y con mayor cuerpo.

El corte bob es cosa del pasado gracias a esta tendencia que regresa de los 90.

Para conseguir el acabado característico, el brushing vuelve a ocupar un lugar central. El pelo se trabaja con secador y cepillo redondo para levantar las raíces, crear una ligera curvatura y conseguir ese movimiento que define al corte.

Su longitud resulta práctica para los meses de calor y permite mantener una imagen sofisticada sin recurrir a una melena demasiado larga.

Además, puede adaptarse a diferentes texturas y estilos. El volumen puede ser más marcado para quienes buscan una estética inspirada directamente en los 90 o más sutil para conseguir un resultado actual.