Boca busca extender su invicto en su visita a San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena están quintos en la Zona A con 14 unidades y además pelean en la tabla anual por el título de Campeón de Liga.

Además el Xeneize afrontará los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se enfrentarán con Racing, mientras que en la Copa Sudamericana consiguieron el boleto a las semifinales tras eliminar a San Pablo de Brasil.

Rubén Darío Insúa dirigirá su segundo partido como DT azulgrana. El “Gallego” debutó el fin de semana pasado en el empate 1-1 como visitante contra Independiente.

El Ciclón está décimo en la Zona A con solo 11 puntos y un resultado adverso podría complicarlo aún más de cara al objetivo de clasificar a los playoffs..

Las probables formaciones de San Lorenzo y Boca: