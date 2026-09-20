José Panini y Rubén Venier, los amigos que unió el fútbol y hoy comparten el dolor

Hay amigos que uno se hace en la vida, entre cosas tan simples como el amor a un club de fútbol, un vestuario, tardes de picado y miles de horas compartidas. En Fray Luis Beltrán, Maipú, José Panini y Rubén Venier hicieron de ese vínculo una parte de la historia del club. Durante años fueron compañeros, referentes y, después, dupla técnica. También formaron una gran amistad.
Hoy el fútbol los vuelve a encontrar en un lugar que no se elige transitar, pero puede tolerarse mejor acompañado: el dolor por la pérdida de seres queridos.
En apenas dos semanas, los dos máximos ídolos del Club Atlético Fray Luis Beltrán sufrieron pérdidas familiares profundas. Primero fue Rubén Venier, que despidió a su hijo Agustín, de 33 años, quien murió después de atravesar una enfermedad terminal. Y esta semana, la tragedia golpeó a la familia de José Panini: su esposa murió cuando intentaba rescatar a su nieto, que había caído a un pozo séptico.
En el Frayle, donde todos se conocen y las historias se mezclan desde hace generaciones, ambos encontraron el abrazo de una comunidad que los considera parte de su propia historia.
Una camiseta y una amistad que nació del fútbol
Venier nació en el distrito y llegó al club siendo muy joven, en 1979. Fue defensor, capitán y uno de esos jugadores que permanecen durante años ligados a una camiseta hasta convertirse en parte de su identidad.
Panini llegó al Frayle en 1990, después de formarse en las inferiores de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y de pasar por Rodeo del Medio. En Beltrán encontró un lugar que terminaría convirtiéndose en una parte central de su carrera. En distintas etapas permaneció en el club hasta aproximadamente 2001 y se transformó en el máximo goleador de su historia.
También pasó por Palmira, Murialdo, Luján Sport Club y La Consulta, entre otros equipos, pero fue con la camiseta verde, roja y blanca donde se ganó para siempre el cariño de los hinchas.
Los dos fueron protagonistas de los años '90 y quedaron asociados a una época importante del club. Según recuerda el periodista deportivo Diego “Chicho” Bautista, muy ligado al Frayle y conocedor de su historia futbolística, eran dos referentes de aquellos años y, además, muy amigos.
La sociedad continuó cuando dejaron de jugar
En 2003 fueron dupla técnica y llevaron al equipo hasta una final frente a Atlético Argentino, que finalmente se quedó con el título. Más de una década después volvieron a ponerse juntos al frente del plantel: fueron nuevamente dupla técnica entre 2016 y 2017.
En una entrevista de aquel momento, cuando asumieron la conducción del equipo, Panini resumió lo que significaba para ambos aquel lugar con una frase que explica buena parte de esta historia: “Para nosotros esto es el Barcelona”.
No hablaba de dinero ni de grandes estadios. Hablaba de pertenencia.
El Frayle, una familia que también acompaña en el dolor
El Club Atlético Fray Luis Beltrán nació oficialmente el 2 de octubre de 1940, pero su historia empezó antes, en los encuentros entre vecinos y aficionados de la zona. Su estadio Rafael Alonso fue construido con el esfuerzo de la propia comunidad.
Por eso, los mensajes de pésame a Panini por la pérdida de su esposa, Miriam, y de su nietito Borja, de casi dos años, y a Venier, por el fallecimiento de su hijo, no quedaron solamente puertas adentro de sus familias.
Las redes sociales del club reflejaron el dolor por ambas pérdidas. El 3 de septiembre, la institución había acompañado a Venier por la muerte de su hijo. Este jueves hizo lo mismo con Panini y su familia.
También desde FM Mega, la radio de Fray Luis Beltrán, enviaron sus condolencias y fuerzas a ambos.
Bautista fue uno de los que puso en palabras lo que representan Panini y Venier para el pueblo futbolero del distrito. Los definió como “los dos máximos ídolos del club Fray Luis Beltrán” y recordó las alegrías que les dieron a los beltraninos cuando representaban al equipo con la camiseta verde, roja y blanca.
Quizás por eso esta historia excede al fútbol.
Porque para quienes alguna vez compartieron una cancha, un vestuario o una tribuna, hay camisetas que terminan pareciéndose bastante a una familia. Y cuando llega la tristeza, esa familia aparece.
Panini y Venier pasaron buena parte de sus vidas juntos alrededor de una pelota. Se encontraron en los años de gloria, en las derrotas, en el banco de suplentes y en los desafíos de un club al que siempre consideraron propio.
Hoy el desafío que tienen es mucho mayor. Aprender a vivir con el dolor de sus familias incompletas. Sin embargo, tienen el afecto de un club y de un pueblo que los ama.
En pocas palabras
- Amigos y fútbol: José Panini y Rubén Venier, unidos por su amor al Club Atlético Fray Luis Beltrán, atraviesan momentos de profundo dolor.
- Tragedias personales: Venier perdió a su hijo el 3 de septiembre, mientras que Panini sufrió la pérdida de su esposa y su nieto en un trágico accidente este jueves.
- Comunidad solidaria: el club y la comunidad de Fray Luis Beltrán expresaron su apoyo y acompañamiento a Panini y Venier en estas difíciles circunstancias.