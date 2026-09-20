José Panini y Rubén Venier, los amigos que unió el fútbol y hoy comparten el dolor

En el Frayle, donde todos se conocen y las historias se mezclan desde hace generaciones, ambos encontraron el abrazo de una comunidad que los considera parte de su propia historia.

Una camiseta y una amistad que nació del fútbol

Venier nació en el distrito y llegó al club siendo muy joven, en 1979. Fue defensor, capitán y uno de esos jugadores que permanecen durante años ligados a una camiseta hasta convertirse en parte de su identidad.

Panini llegó al Frayle en 1990, después de formarse en las inferiores de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y de pasar por Rodeo del Medio. En Beltrán encontró un lugar que terminaría convirtiéndose en una parte central de su carrera. En distintas etapas permaneció en el club hasta aproximadamente 2001 y se transformó en el máximo goleador de su historia.

Rubén Venier es el cuarto jugador contando de izquierda a derecha y José Panini el que tiene la pelota en el pie. Aquí, compañeros de equipo. Gentileza Diego Bautista

También pasó por Palmira, Murialdo, Luján Sport Club y La Consulta, entre otros equipos, pero fue con la camiseta verde, roja y blanca donde se ganó para siempre el cariño de los hinchas.

Los dos fueron protagonistas de los años '90 y quedaron asociados a una época importante del club. Según recuerda el periodista deportivo Diego “Chicho” Bautista, muy ligado al Frayle y conocedor de su historia futbolística, eran dos referentes de aquellos años y, además, muy amigos.

La sociedad continuó cuando dejaron de jugar

En 2003 fueron dupla técnica y llevaron al equipo hasta una final frente a Atlético Argentino, que finalmente se quedó con el título. Más de una década después volvieron a ponerse juntos al frente del plantel: fueron nuevamente dupla técnica entre 2016 y 2017.

En una entrevista de aquel momento, cuando asumieron la conducción del equipo, Panini resumió lo que significaba para ambos aquel lugar con una frase que explica buena parte de esta historia: “Para nosotros esto es el Barcelona”.

No hablaba de dinero ni de grandes estadios. Hablaba de pertenencia.

El Frayle, una familia que también acompaña en el dolor

El Club Atlético Fray Luis Beltrán nació oficialmente el 2 de octubre de 1940, pero su historia empezó antes, en los encuentros entre vecinos y aficionados de la zona. Su estadio Rafael Alonso fue construido con el esfuerzo de la propia comunidad.

Por eso, los mensajes de pésame a Panini por la pérdida de su esposa, Miriam, y de su nietito Borja, de casi dos años, y a Venier, por el fallecimiento de su hijo, no quedaron solamente puertas adentro de sus familias.

Las redes sociales del club reflejaron el dolor por ambas pérdidas. El 3 de septiembre, la institución había acompañado a Venier por la muerte de su hijo. Este jueves hizo lo mismo con Panini y su familia.

También desde FM Mega, la radio de Fray Luis Beltrán, enviaron sus condolencias y fuerzas a ambos.

Bautista fue uno de los que puso en palabras lo que representan Panini y Venier para el pueblo futbolero del distrito. Los definió como “los dos máximos ídolos del club Fray Luis Beltrán” y recordó las alegrías que les dieron a los beltraninos cuando representaban al equipo con la camiseta verde, roja y blanca.

Quizás por eso esta historia excede al fútbol.

Porque para quienes alguna vez compartieron una cancha, un vestuario o una tribuna, hay camisetas que terminan pareciéndose bastante a una familia. Y cuando llega la tristeza, esa familia aparece.

El mensaje de apoyo de la radio de Fray Luis Beltrán para sus ídolos futbolísticos. Redes sociales

Panini y Venier pasaron buena parte de sus vidas juntos alrededor de una pelota. Se encontraron en los años de gloria, en las derrotas, en el banco de suplentes y en los desafíos de un club al que siempre consideraron propio.

Hoy el desafío que tienen es mucho mayor. Aprender a vivir con el dolor de sus familias incompletas. Sin embargo, tienen el afecto de un club y de un pueblo que los ama.