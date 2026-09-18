Tragedia en Guaymallén: José Panini, el exjugador de fútbol que perdió a su esposa y su nieto

Por eso, cuando se conoció la tragedia que afectó a su familia, las muestras de acompañamiento comenzaron a multiplicarse entre vecinos, allegados y personas vinculadas al club.

La conmoción en la comunidad tras la tragedia

Miriam Videla, la mujer que cayó a la cámara séptica por intentar salvar a su nietito y ambos fallecieron.

La noticia también tuvo una fuerte repercusión en Fray Luis Beltrán, donde Panini es una figura conocida por su trayectoria dentro del fútbol local.

Las expresiones de acompañamiento estuvieron dirigidas a José Panini, a sus hijos y al resto de la familia, atravesada por la pérdida doble que conmocionó a quienes los conocen.

El miércoles por la noche, Miriam Videla murió luego de caer a un pozo séptico en una casa del barrio Buenos Vecinos, de Guaymallén, donde intentaba auxiliar a su pequeño nieto, Borja Berardi Panini. El niño, de casi 2 años, también falleció pese a las maniobras de reanimación realizadas después de ser rescatado.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente doméstico.