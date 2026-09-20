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La palabra del atleta

Ignacio Erario completó la Maratón Internacional de Buenos Aires mejorando su tiempo: "Fue durísimo"

A pesar de estar a punto de bajarse a último momendo el mendocino Ignacio Erario fue el más rápido de los argentinos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ignacio Erario habló luego de consagrarse en Buenos Aires.

Ignacio Erario habló luego de consagrarse en Buenos Aires.

No es una sorpresa que el mendocino Ignacio Erario vuelva a estar en los primeros planos del atletismo. Esta vez, volvió a brillar en la Maratón Internacional de Buenos Aires al cruzar la meta en 2 horas, 16 minutos y 42 segundos, lo que lo convirtió en el primer argentino en completar el recorrido.

Lo particular de su logro es que estuvo a punto de no competir debido a que su hijo tuvo fiebre y la situación lo mantuvo en vilo; sin embargo, gracias al apoyo e impulso de su esposa Nadia, finalmente se presentó a la largada.

"Ven&iacute;a pisteando como un campe&oacute;n", explic&oacute; Ignacio Erario.

"Venía pisteando como un campeón", explicó Ignacio Erario.

La palabra de Ignacio Erario luego de ser el primer argentino en llegar a la meta

En diálogo con TN el mendocino confirmó que no volverá a correr durante lo que resta de la temporada: "Mi año está terminado para mí, creo que cumplí con lo que tenía que hacer. Ya no puedo pedir más".

En cuanto al tiempo logrado, esperaba tener uno mejor: "Fue durísimo. La verdad que vine a buscar otra cosa, pero el viento en contra molestó mucho y me fui cayendo. Rescato no haber abandonado.

Mejoré el tiempo que hice hace dos años, cuando marqué 2 horas 18 minutos. Mejoré el tiempo que hice hace dos años, cuando marqué 2 horas 18 minutos.

En cuanto a las características del circuito de la Maratón, destacó: "Es duro Buenos Aires, la humedad. El viento en contra me mató".

Además, puso en valor el apoyo de la gente en los kilómetros finales: "La semana pasada corrí en Alemania y tuve un abandono en el kilómetro 22. Quería sacarme la espina, y Buenos Aires tiene algo muy especial. El apoyo de la gente me sostuvo en los últimos kilómetros porque no daba más".

Ignacio Erario junto a su esposa Nadia y su peque&ntilde;o hijo.

Ignacio Erario junto a su esposa Nadia y su pequeño hijo.

Ignacio Erario reveló que casi se bajó a último momento

"Estuve dos semanas afuera de casa. No estaba como para correr, estaba enfermo mi hijo, estuvo con fiebre. Casi me bajo a último momento", explicó luego de cruzar la meta.

Fue ahí que se refirió a su esposa quien cumple un rol fundamental para que pueda continuar sumando kilómetos: "Me banca mi mujer Nadia, que si no fuese por ella no podía estar acá".

"Voy a seguir soñando para ir a Beijing. Mi año está terminado para mí, creo que cumplí con lo que tenía que hacer. Ya no puedo pedir más", concluyó Ignacio Erario frente a una nueva epopeya.

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