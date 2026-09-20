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Contra el Sunderland

Enzo Fernández se disfrazó de mago y convirtió un golazo maradoniano en el triunfo del City

Manchester City volvió a ganar y Enzo Fernández se convirtió en el dueño de la mitad de la cancha convirtiendo un golazo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Enzo Fernández engañó a todos y convirtió un golazo.

Enzo Fernández engañó a todos y convirtió un golazo.

Enzo Fernández ratificó toda su categoría en el Etihad Stadium durante la quinta fecha de la Premier League. El volante argentino fue una de las grandes figuras en el triunfo de Manchester City por 5 a 3 frente a Sunderland, resultado que le permite al conjunto conducido por Enzo Maresca mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

El golazo del ex River Plate llegó a los nueve minutos del primer tiempo cuando engañó a todos con una definición exquisita: posicionado para ejecutar un tiro libre pegado a la derecha del área, el mediocampista amagó continuamente con lanzar un centro pero sorprendió al arquero Robin Roefs con un remate directo al arco, firmando de esta manera su primer tanto oficial con la camiseta del cuadro ciudadano.

Enzo Fern&aacute;ndez convirti&oacute; un golazo maradoniano.

Enzo Fernández convirtió un golazo maradoniano.

Enzo Fernández abrió el camino en la victoria del City

La maniobra del argentino generó un enorme asombro durante la transmisión televisiva del encuentro: "¡Pero qué gol, Perla, querido, ¡cómo engañó al arquero!", exclamó el relator de ESPN, Juan Manuel Pons, al narrar la astuta resolución con la que el mediocampista abrió la cuenta en medio de una etapa inicial sumamente intensa.

Pese a la alegría inicial, la ventaja parcial le duró poco al dueño de casa, ya que Brian Brobbey convirtió el gol del empate para Sunderland apenas tres minutos después. Sin embargo, el equipo local logró reponerse antes de la finalización de la primera mitad y se retiró al descanso con un marcador favorable de 3-2.

Con el triunfo sellado por 5 a 3 al término de los noventa minutos, el elenco del representante albiceleste consolidó su liderazgo en el certamen inglés. En apenas un puñado de presentaciones, el volante demostró su jerarquía y terminó de ponerse en el bolsillo a los fanáticos del club.

Enzo Fern&aacute;ndez fue titular en la victoria del City.

Enzo Fernández fue titular en la victoria del City.

Enzo Fernández ya conquistó a los hinchas del City

Gran parte del idilio de los simpatizantes con el futbolista argentino se gestó en el clásico disputado frente al Manchester United. En aquel compromiso desarrollado en Old Trafford, Fernández fue titular en un partido de alta exigencia que el City debió sostener con diez futbolistas tras la temprana expulsión de Phil Foden a los 23 minutos.

A lo largo de ese encuentro, el mediocampista brilló en el manejo del balón y el control de los tiempos, sumándole además un enorme sacrificio físico a su prestación.

En medio de esa batalla táctica, el volante debió dejar el campo de juego con la nariz sangrando luego de un tenso cruce con Harry Maguire, quien le estiró la camiseta mientras Fernández se encontraba tendido en el césped.

Finalmente, el técnico Enzo Maresca dispuso su variante a los 82 minutos de juego, instantes después de que el argentino fuera amonestado con una tarjeta amarilla. Aquella demostración de carácter y jerarquía en el derbi de la ciudad fue determinante para afianzar el reconocimiento definitivo de la hinchada.

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