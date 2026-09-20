Enzo Fernández se disfrazó de mago y convirtió un golazo maradoniano en el triunfo del City

Pese a la alegría inicial, la ventaja parcial le duró poco al dueño de casa, ya que Brian Brobbey convirtió el gol del empate para Sunderland apenas tres minutos después. Sin embargo, el equipo local logró reponerse antes de la finalización de la primera mitad y se retiró al descanso con un marcador favorable de 3-2.

Con el triunfo sellado por 5 a 3 al término de los noventa minutos, el elenco del representante albiceleste consolidó su liderazgo en el certamen inglés. En apenas un puñado de presentaciones, el volante demostró su jerarquía y terminó de ponerse en el bolsillo a los fanáticos del club.

Enzo Fernández fue titular en la victoria del City.

Enzo Fernández ya conquistó a los hinchas del City

Gran parte del idilio de los simpatizantes con el futbolista argentino se gestó en el clásico disputado frente al Manchester United. En aquel compromiso desarrollado en Old Trafford, Fernández fue titular en un partido de alta exigencia que el City debió sostener con diez futbolistas tras la temprana expulsión de Phil Foden a los 23 minutos.

A lo largo de ese encuentro, el mediocampista brilló en el manejo del balón y el control de los tiempos, sumándole además un enorme sacrificio físico a su prestación.

En medio de esa batalla táctica, el volante debió dejar el campo de juego con la nariz sangrando luego de un tenso cruce con Harry Maguire, quien le estiró la camiseta mientras Fernández se encontraba tendido en el césped.

Finalmente, el técnico Enzo Maresca dispuso su variante a los 82 minutos de juego, instantes después de que el argentino fuera amonestado con una tarjeta amarilla. Aquella demostración de carácter y jerarquía en el derbi de la ciudad fue determinante para afianzar el reconocimiento definitivo de la hinchada.