Buenas noticias para Scaloni: Lautaro Martínez fue nuevamente el héroe del Inter

Lautaro Martínez estará en la despedida de Messi de la Selección argentina

Lautaro Martínez estará en la fecha FIFA que afrontará la Seleccióna. La despedida de Leo Messi del elenco nacional será en un cotejo ante Benín, el martes 6 de octubre en el estadio Monumental. Además La Pulga estará también el sábado 3 cuando la Albiceleste se mida con Burkina Faso, mientras que el miércoles 30 de septiembre el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Inter, Roma y Lazio son líderes

Inter y Roma comparten el liderazgo con Lazio, que sacó provecho de ese resultado y también llegó a la cima tras superar a Venezia 2-0, como visitante, con los goles de Mattia Zaccagni, de penal, y del neerlandés Tijanni Noslin.

Lautaro Martínez fue otra vez la figura del Inter.

Lazio llegó a la punta al derrotar como visitante a Venezia 2-0, mientras que Udinese cayó 1-0 contra Cagliari y Bologna igualó 1-1 ante Torino.

Cagliari dio la sorpresa, ya que se impuso 1-0 en su visita a Udinese, gracias a un gol de Daniele Maldini, mientras que Bologna y Torino empataron 1-1 y siguen lejos de los protagonistas.

La fecha continuará este domingo con los encuentros Fiorentina-Napoli; Parma-Genoa; Frosinone-Como; Juventus-Atalanta y Milan-Lecce.