Buenas noticias para Scaloni: Lautaro Martínez fue nuevamente el héroe del Inter

Hay buenas noticias para el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni. El delantero Lautaro Martínez fue figura este sábado en el empate 2 a 2 del Inter con la Roma, en un partido de la quinta fecha de la Serie A de Italia.
El delantero Lautaro Martínez le dio buenas noticias al entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni. El Toro fue figura en el empate del Inter con la Roma
Hay buenas noticias para el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni. El delantero Lautaro Martínez fue figura este sábado en el empate 2 a 2 del Inter con la Roma, en un partido de la quinta fecha de la Serie A de Italia.
En el estadio Olímpico de la capital italiana, Roma pasó a ganar rápidamente con dos goles del francés Manu Koné, hasta que apareció Lautaro Martínez y anotó un doblete en la segunda parte, para salvar al Inter.
En el equipo local fueron titulares los argentinos Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Matías Soulé y Paulo Dybala.
Lautaro Martínez estará en la fecha FIFA que afrontará la Seleccióna. La despedida de Leo Messi del elenco nacional será en un cotejo ante Benín, el martes 6 de octubre en el estadio Monumental. Además La Pulga estará también el sábado 3 cuando la Albiceleste se mida con Burkina Faso, mientras que el miércoles 30 de septiembre el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Inter y Roma comparten el liderazgo con Lazio, que sacó provecho de ese resultado y también llegó a la cima tras superar a Venezia 2-0, como visitante, con los goles de Mattia Zaccagni, de penal, y del neerlandés Tijanni Noslin.
Lazio llegó a la punta al derrotar como visitante a Venezia 2-0, mientras que Udinese cayó 1-0 contra Cagliari y Bologna igualó 1-1 ante Torino.
Cagliari dio la sorpresa, ya que se impuso 1-0 en su visita a Udinese, gracias a un gol de Daniele Maldini, mientras que Bologna y Torino empataron 1-1 y siguen lejos de los protagonistas.
La fecha continuará este domingo con los encuentros Fiorentina-Napoli; Parma-Genoa; Frosinone-Como; Juventus-Atalanta y Milan-Lecce.