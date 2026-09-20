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Torneo Clausura

El comunicado de Gimnasia y Esgrima sobre el duro golpe que sufrió Nahuel Barboza

El volante de Gimnasia y Esgrima Nahuel Barboza sufrió una conmoción cerebral. Tras ser evaluado y someterse a estudios ahora se encuentra en su domicilio

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Nahuel Barboza sufrió un golpe en su cabeza y le hicieron estudios, que fueron positivos.

Nahuel Barboza sufrió un golpe en su cabeza y le hicieron estudios, que fueron positivos.

Gimnasia y Esgrima emitió el parte oficial sobre la salud del volante Nahuel Barboza este sábado tras el partido ante Deportivo Riestra. El jugador tuvo un fuerte golpe en la cabeza en el primer tiempo en el estadio Víctor Legrotaglie, en el partido válido por la 10ma fecha del Torneo Clausura. El mediocampista presentó un cuadro compatible con una conmoción cerebral.

El doctor Carlos Bertona habló sobre el estado de salud de Nahuel Barboza.

El doctor Carlos Bertona habló sobre el estado de salud de Nahuel Barboza.

El jugador fue asistido por el doctor Carlos Bertona y derivado a un control al hospital Lagomaggiore, donde le hicieron exámenes y luego se retiró a su domicilio. "Ya estoy en mi casa, me siento bien, salieron bien los estudios", afirmó Nahuel Barboza.

El mediocampista jugó como titular, en el entretiempo fue remplazado y fue trasladado al hospital Lagomaggiore.

El comunicado de Gimnasia y Esgrima

El jugador Nahuel Barboza presentó un cuadro compatible con conmoción cerebral. Fue evaluado por el cuerpo médico, permaneció en observación durante 2 horas y se le realizaron los estudios complementarios correspondientes, cuyos resultados fueron normales, sin hallazgos de complicaciones. Evolucionó favorablemente y se encuentra actualmente en su domicilio, donde continuará con las indicaciones y controles médicos pautados", fue el comunicado que emitió el club mensana sobre Barboza.

La palabra del doctor Carlos Bertona sobre el estado de salud de Barboza

El doctor Carlos Bertona habló sobre el estado de salud de Nahuel Barboza y explicó: "Al terminar el primer tiempo el jugador tuvo un golpe en la cabeza. Tenemos antecedentes en un partido ante Mitre, en Santiago del Estero, donde ese día perdió el conocimiento y quedó en observación".

El neurólogo le hizo los estudios que fueron positivos y se retiró a su domicilio, donde tendrá que continuar con las indicaciones", agregó el facultativo.

Fue un susto lo de Nahuel Barboza, que volvió a ser titular y sufrió este golpe, que por suerte no le trajo consecuencias graves.

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