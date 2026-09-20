El comunicado de Gimnasia y Esgrima sobre el duro golpe que sufrió Nahuel Barboza

El comunicado de Gimnasia y Esgrima

El jugador Nahuel Barboza presentó un cuadro compatible con conmoción cerebral. Fue evaluado por el cuerpo médico, permaneció en observación durante 2 horas y se le realizaron los estudios complementarios correspondientes, cuyos resultados fueron normales, sin hallazgos de complicaciones. Evolucionó favorablemente y se encuentra actualmente en su domicilio, donde continuará con las indicaciones y controles médicos pautados", fue el comunicado que emitió el club mensana sobre Barboza.

La palabra del doctor Carlos Bertona sobre el estado de salud de Barboza

El doctor Carlos Bertona habló sobre el estado de salud de Nahuel Barboza y explicó: "Al terminar el primer tiempo el jugador tuvo un golpe en la cabeza. Tenemos antecedentes en un partido ante Mitre, en Santiago del Estero, donde ese día perdió el conocimiento y quedó en observación".

El neurólogo le hizo los estudios que fueron positivos y se retiró a su domicilio, donde tendrá que continuar con las indicaciones", agregó el facultativo.

Fue un susto lo de Nahuel Barboza, que volvió a ser titular y sufrió este golpe, que por suerte no le trajo consecuencias graves.