Julián Santero y el Campeonato del Turismo Nacional: "Vamos a intentar dar lucha hasta la última fecha"

Respecto a la ilusión de defender el campeona obtenido el año pasado. Julián Santero dijo: "Sí, por supuesto. Había, imaginate, con setenta y pico puntos de diferencia, ahora con cuarenta y cuatro, puede pasar cualquier cosa".

"Sabemos que quedan tres carreras todavía, que es mucho, muchos puntos, y la última con puntaje y medio" agregó.

Fundamental: el cambio de auto

Tras iniciar el Campeonato 2026 de la Clase 3 con un Ford Focus, Santero decidió cambiar por los bajos resultados, y en la tercera fecha estrenó su Volkswagen Virtus en Rosario. Sobre este tema, el mendocino detalló: "Estamos bien, estamos en la pelea. La verdad que es un auto que en sí, con el equipo que sea, es un auto diferente a lo que manejé los últimos años, porque tiene otra suspensión trasera, que es lo que más te cambia en el manejo".

Pero el cambio no sólo fue de auto, si no también de equipo, y sobre esto dijo: "Ahora encima cambiamos de equipo, o sea que yo estoy a los manotazos. Adaptándome un poquito arriba del auto. No vengo cómodo como cuando corría con el (Toyota) Corolla, que ya lo conocía como cuatro años seguidos, así que tenemos cosas para aprender todavía: yo en el manejo, y los chicos también ayudándome a poner a punto el auto a mi manejo".

Gran gesto de Julián Santero reconociendo en el podio el mérito del otro mendocino, Lucas Vicino, que merecía ganar la carrera de esta 9ª fecha del Turismo Nacional.

La decisión de un cambio en plena competencia fue algo arriesgado y hasta criticado, pero Julián lo hizo y luego se sorprendió por le resultado inmediato. "Sabía que podíamos mejorar un poco, pero no me imaginé así, dos victorias seguidas de finales. Sabía que por ahí llevaba un proceso, adaptarme, mejorar el auto, e incluso mi idea era arrancar bien el año que viene", confesó.

La tristeza de Santero por el percance de Lucas Vicino

Desde el inicio de la fina de este domingo, donde los dos mendocinos largaron desde los puestos 1 y 2, se generó una dura pelea por la vanguardia que defendía el poleman Lucas Vicino. Que se quedara en la última vuelta no alegró totalmente a Santero, que sobre esto dijo: "Literal, pasé la bandera cuadro puteando. Me dio bastante lástima que no la pueda ganar, se la merecía él, su equipo, su grupo, su familia", señaló el campeón, que agregó: "Y a mí no me cambiaba tanto, digamos, eran pocos puntos, que por supuesto me sirven, estoy contento porque quizás a fin de año los necesite, pero la verdad es que se la merecían ellos".

Sobre la localía en San Martín en la próxima fecha

Finalmente se consultó a Julián Santero si esperaba tener alguna ventaja en la próxima fecha (10ª), corriendo en el Autódromo Ciudad de San Martín, en el Este mendocino, a lo que respondió algo jocoso: "Es un mito eso de que andar mejor de local. Incluso podés andar peor, porque te manguean toda la semana. Tenés que atender a todos los sponsors, estás loco, cero concentrado en el auto, así que vamos a intentar hacer las cosas bien para tener un buen resultado", concluyó.

Fuente: Prensa APAT