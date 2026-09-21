Se confirmó la lesión de Thiago Almada en River: cuánto tiempo estará afuera

Transcurridos los minutos, el ex Vélez no pudo continuar y pidió el cambio, que se hizo efectivo por Lucas Beltrán a los seis minutos del primer tiempo. Luego de realizarse estudios, los resultados arrojaron que Almada posee un desgarro grado 1 en el cuádriceps de su pierna izquierda.

Una lesión de esa índole demanda entre una y tres semanas de recuperación. Sin embargo, los tiempos siempre dependen de cómo vaya evolucionando la cicatrización en el cuerpo de cada futbolista.

Dos consecuencias se desprenden de ello: uno es que River perderá por algunos días a una pieza fundamental en el esquema de Ponzio; la otra es que Almada había sido convocado por Lionel Scaloni para los partidos amistosos con la Selección argentina por lo cuál, de su evolución, dependerá su presencia en esta ventana internacional que contará además con el tinte especial de la despedida de Messi de la Albiceleste.