Este lunes se celebra el Día de la Sanidad en todo el país y la atención en los centros de salud y hospitales de Mendoza registrará modificaciones significativas. Las autoridades sanitarias confirmaron que el sistema público operará bajo la modalidad de feriado, garantizando la cobertura de urgencias e interrumpiendo las actividades programadas en toda la red de asistencia.
Atención: por el Día de la Sanidad hay cambios en los servicios de hospitales y centros de salud
Los servicios de salud adaptarán su atención por el asueto del Día de la Sanidad. Habrá guardias en los hospitales y no darán turnos
La atención hospitalaria durante el Día de la Sanidad
Durante la jornada conmemorativa, los hospitales de Mendoza adaptarán su funcionamiento al esquema habitual de los días domingos o feriados nacionales. La medida contempla la suspensión total de las actividades administrativas y la reprogramación preventiva de las consultas ambulatorias para no resentir el esquema general.
Los servicios de guardia mantendrán su operatividad normal. Los equipos profesionales y de enfermería estarán abocados exclusivamente a la cobertura de urgencias y emergencias médicas en las distintas dependencias distribuidas en el territorio mendocino.
Por su parte, la atención programada en consultorios externos no estará disponible durante toda la jornada. Tampoco se realizarán estudios, intervenciones quirúrgicas planificadas ni otro tipo de prácticas médicas habituales que hayan sido agendadas con anterioridad a esta fecha especial.
El esquema de los centros de salud en la jornada
En lo que respecta al primer nivel de atención, las dependencias sanitarias no prestarán servicios de consulta médica general ni otorgarán nuevos turnos a la comunidad. Los centros de salud permanecerán cerrados para los trámites habituales y la recepción de pacientes de demanda espontánea no urgente.
Las guardias de emergencia solo estarán operativas en aquellos centros de salud cabecera o que cuenten con infraestructura para el funcionamiento continuo de 24 horas. En estos establecimientos, la asistencia médica estará estrictamente limitada a situaciones críticas que requieran intervención inmediata.
Asimismo, los servicios de vacunación y los programas de salud habituales que se ejecutan territorialmente quedarán completamente suspendidos. Las actividades comunitarias y los controles de rutina se reanudarán con normalidad a partir de la primera hora del día hábil posterior.
En pocas palabras
- Cambios en servicios: por el Día de la Sanidad, hospitales y centros de salud de Mendoza operarán con modalidad de feriado, garantizando guardias y suspendiendo turnos programados.
- Atención reducida: las guardias de emergencia funcionarán las 24 horas, pero las consultas ambulatorias, estudios y prácticas programadas no se realizarán.
- Centros de salud: no brindarán atención médica general ni nuevos turnos; solo guardias de emergencia en establecimientos habilitados para funcionamiento continuo.