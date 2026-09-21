Atención: por el Día de la Sanidad hay cambios en los servicios de hospitales y centros de salud

Por su parte, la atención programada en consultorios externos no estará disponible durante toda la jornada. Tampoco se realizarán estudios, intervenciones quirúrgicas planificadas ni otro tipo de prácticas médicas habituales que hayan sido agendadas con anterioridad a esta fecha especial.

El esquema de los centros de salud en la jornada

En lo que respecta al primer nivel de atención, las dependencias sanitarias no prestarán servicios de consulta médica general ni otorgarán nuevos turnos a la comunidad. Los centros de salud permanecerán cerrados para los trámites habituales y la recepción de pacientes de demanda espontánea no urgente.

Las guardias de emergencia solo estarán operativas en aquellos centros de salud cabecera o que cuenten con infraestructura para el funcionamiento continuo de 24 horas. En estos establecimientos, la asistencia médica estará estrictamente limitada a situaciones críticas que requieran intervención inmediata.

Asimismo, los servicios de vacunación y los programas de salud habituales que se ejecutan territorialmente quedarán completamente suspendidos. Las actividades comunitarias y los controles de rutina se reanudarán con normalidad a partir de la primera hora del día hábil posterior.