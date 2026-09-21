Jugó contra la Selección argentina en el último Mundial y ahora puede ir preso

Adquirí un certificado de vacunación.

"Hoy veo claramente que ese camino no fue el correcto. Fue un error. Lo lamento"; debido a la gravedad de la infracción cometida, el jugador del conjunto inglés podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.

Las consecuencias de sus actos no tardaron en trasladarse al plano deportivo, ya que fue excluido de la nómina de la selección Suiza de cara a los próximos duelos de la Nations League ante Macedonia del Norte (en dos ocasiones), Escocia y Eslovenia.

Al respecto, la Asociación Suiza de Fútbol detalló que "al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación", dejando en suspenso su continuidad en el equipo patrio.

Lionel Messi y Granit Xhaka, cara a cara en el partido entre la Selección argentina y Suiza.

En el Mundial la Selección argentina ganó 3 a 2 a la de Suiza

La figura de Xhaka guarda un recuerdo muy fresco para el público albiceleste por su reciente cruce en los cuartos de final del Mundial 2026, donde protagonizó un duro encuentro que finalizó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios tras los tantos de Alexis Mac Allister y Dan Ndoye.

En el tiempo extra la Selección argentina logró destrabar el reñido choque recién en el tiempo suplementario gracias a las agónicas apariciones goleadoras de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.