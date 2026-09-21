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"Lo lamento"

Jugó contra la Selección argentina en el último Mundial y ahora puede ir preso

El capitán de la selección de Suiza, que enfrentó a la Selección argentina en Estados Unidos, confesó y quedó en el centro de la tormenta

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El capitán de la selección de Suiza está en problemas.

El capitán de la selección de Suiza está en problemas.

Un verdadero terremoto judicial y deportivo sacude al fútbol europeo tras conocerse que Granit Xhaka, capitán y máxima figura de la selección de Suiza, enfrenta la posibilidad de ser condenado a penas de cárcel. El mediocampista, que fue rival de la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, quedó envuelto en un severo proceso penal.

La problemática del actual jugador del Sunderland de Inglaterra comenzó cuando admitió públicamente haber falsificado un certificado de vacunación durante la pandemia de Covid-19.

Granit Xhaka fue el capit&aacute;n contra la Selecci&oacute;n argentina.

Granit Xhaka fue el capitán contra la Selección argentina.

Las declaraciones del capitán que enfrentó a la Selección argentina

A través de un comunicado, el experimentado volante explicó que actuó de esa manera motivado por su "profunda desconfianza hacia la vacuna", aunque remarcó su disposición para afrontar el proceso: "asumo la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes".

Adquirí un certificado de vacunación.

"Hoy veo claramente que ese camino no fue el correcto. Fue un error. Lo lamento"; debido a la gravedad de la infracción cometida, el jugador del conjunto inglés podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.

Las consecuencias de sus actos no tardaron en trasladarse al plano deportivo, ya que fue excluido de la nómina de la selección Suiza de cara a los próximos duelos de la Nations League ante Macedonia del Norte (en dos ocasiones), Escocia y Eslovenia.

Al respecto, la Asociación Suiza de Fútbol detalló que "al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación", dejando en suspenso su continuidad en el equipo patrio.

Lionel Messi y Granit Xhaka, cara a cara en el partido entre la Selecci&oacute;n argentina y Suiza.

Lionel Messi y Granit Xhaka, cara a cara en el partido entre la Selección argentina y Suiza.

En el Mundial la Selección argentina ganó 3 a 2 a la de Suiza

La figura de Xhaka guarda un recuerdo muy fresco para el público albiceleste por su reciente cruce en los cuartos de final del Mundial 2026, donde protagonizó un duro encuentro que finalizó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios tras los tantos de Alexis Mac Allister y Dan Ndoye.

En el tiempo extra la Selección argentina logró destrabar el reñido choque recién en el tiempo suplementario gracias a las agónicas apariciones goleadoras de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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