Franco Colapinto vuelve a correr en el GP de Azerbaiyán, lugar de su primera alegría en Fórmula 1: días y horarios

Este trazado trae un grato recuerdo a la memoria del argentino ya que fue el primero en el que logró sumar puntos en la Fórmula 1. Cuando recién debutaba en la Máxima con la escudería Williams. Colapinto terminó en el octavo lugar, en lo que significó su segunda carrera en esta categoría.

Fanco Colapinto vuelve a correr en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto arrastra una seguidilla de dos carreras consecutivas en las que viene sumando puntos. Logró un noveno puesto en Monza, y luego el séptimo en el Madring. En Bakú, el argentino buscará prolongar su racha en la que ya acumula ocho carreras con puntos en este 2026 (China, Miami, Canadá, Barcelona, Gran Bretaña, Bélgica, Italia y España).