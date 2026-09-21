Franco Colapinto vuelve a correr en el GP de Azerbaiyán, lugar de su primera alegría en Fórmula 1: días y horarios

Luego de obtener el séptimo puesto en el Gran Premio de España, Franco Colapinto se prepara para volver a la pista en el circuito callejero de Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Azerbaiyán este fin de semana luego de un excelente desempeño en el Madring de España
Luego de obtener el séptimo puesto en el Gran Premio de España, Franco Colapinto se prepara para volver a la pista en el circuito callejero de Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán.
Este trazado trae un grato recuerdo a la memoria del argentino ya que fue el primero en el que logró sumar puntos en la Fórmula 1. Cuando recién debutaba en la Máxima con la escudería Williams. Colapinto terminó en el octavo lugar, en lo que significó su segunda carrera en esta categoría.
Franco Colapinto arrastra una seguidilla de dos carreras consecutivas en las que viene sumando puntos. Logró un noveno puesto en Monza, y luego el séptimo en el Madring. En Bakú, el argentino buscará prolongar su racha en la que ya acumula ocho carreras con puntos en este 2026 (China, Miami, Canadá, Barcelona, Gran Bretaña, Bélgica, Italia y España).
El fin de semana en Bakú tendrá un cronograma atípico ya que la carrera principal se correrá el día sábado y no el domingo, como es habitual. Esto se debe a que el propio domingo 27 de septiembre, en Azerbaiyán se realizará un homenaje a los militares caídos durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, también conocida como la Guerra Patriótica, ocurrida hace seis años atrás. Por ello, toda la agenda del Gran Premio de Azerbaiyán se verá alterada.
Será la primera vez en la historia que este Gran Premio se correrá un sábado. Y será la primera de dos carrera de este 2026 con ese cronograma. La segunda será el 21 de noviembre, en Las Vegas.
Jueves 24 de septiembre
Práctica 1: 5.30
Práctica 2: 9
Viernes 25 de septiembre
Práctica 3: 5.30
Clasificación: 9
Sábado 26 de septiembre
Carrera: 8