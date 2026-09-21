Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú iniciaron la semana con un amistoso

Por su parte, el Cruzado atraviesa la instancia definitoria de la Primera Nacional y quiere meterse en zona de Reducido que -al momento- lo encuentra afuera por un punto (está noveno con 41 unidades).

En la mañana del lunes, el cruce entre Gimnasia y Maipú contó con dos tiempos de 30 minutos y el Cruzado se impuso 1 a 0 con gol de Lisandro Cabrera. El Lobo formó con: Lautaro Petruchi; Juan José Franco, Lautaro Carrera, Germán Guiffrey, Ismael Cortez; Tomás Ortiz, Julián Ceballos, Brian Andrada, Matías Vargas, Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. Ingresaron: Blas Armoa, Nicolás Romano e Ignacio Sabatini.

Por su parte, el equipo de Mariano Echeverría formó con: Luciano Peraggini, Mateo Ortale, Joaquín Nazar, Tiago Ferreyra, Agustín Leiva, Matías Viguet, Brian Orosco, Juan Cruz Arno, Julián Vera, Lisandro Cabrera y Agustín Gaitán. Ingresaron Landriel y Peña.

Los próximos partidos de Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú

Gimnasia y Esgrima se medirá ante Estudiantes de La Plata el lunes 5 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura. En el medio, el Lobo tendrá receso por la fecha FIFA donde la Primera División no tendrá acción por los amistosos de la Selección argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Deportivo Maipú enfrentará a Temperley el próximo domingo 27 de septiembre, a partir de las 16.30, en el Omar Higinio Sperdutti por la fecha 31 de la Primera Nacional.