La Ciudad de Mendoza dio un nuevo paso en sus políticas ambientales tras la aprobación en el Concejo Deliberante de la segunda actualización del Plan Local de Acción Climática. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, busca adaptar las herramientas de la comuna frente al calentamiento global, revisar lo conseguido en los últimos años y establecer objetivos más firmes para el final de la década.
La Ciudad de Mendoza aprobó la actualización de su Plan de Acción Climática para reducir la contaminación
El Concejo Deliberante capitalino aprobó la segunda actualización del Plan de Acción Climática. Las emisiones cayeron 12,7% desde 2020 y buscan bajarlas aún más hasta 2030
La iniciativa le da continuidad a la declaración de emergencia climática que la Capital dictó en 2020, cuyo fin es alcanzar una gestión con un balance ambiental positivo para el año 2030.
Cae la contaminación en la Capital a pesar del crecimiento poblacional
Uno de los datos más destacados del informe ambiental es la reducción en la contaminación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el territorio capitalino. Al comparar el inventario de 2020 con el de 2024, la contaminación total cayó 12,7%, pasando de 673.332,1 a 587.622,1 toneladas equivalentes de dióxido de carbono
Esta disminución cobra mayor relevancia al considerar que hubo un crecimiento poblacional. Debido a esto, la contaminación generada por habitante mostró una baja aún más pronunciada, alcanzando una descenso de 15,6%.
Desde el municipio remarcaron en el proyecto la necesidad de mantener continuas revisiones que reflejen la dinámica de la gestión local sin perder de vista los objetivos planteados.
Nuevas metas hacia 2030 y trabajo junto a la Red de Municipios
Para la elaboración de esta segunda actualización, la comuna adoptó como marco metodológico la guía de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático), contando con su acompañamiento técnico.
El plan combina medidas de mitigación (para reducir la contaminación que se genera) y de adaptación (para preparar a la ciudad ante eventos climáticos extremos y vulnerabilidades del territorio).
Con los nuevos datos sobre la mesa, la Ciudad reajustó su "Meta Basada en la Ciencia" con la mira puesta en el año 2030, para mantener una trayectoria compatible con el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. El compromiso determinado establece que para 2030 la contaminación de la ciudad no debería superar las 205.550,7 de dióxido de carbono, lo que representará un recorte de 67,8% respecto del escenario proyectado para dicho año.
En pocas palabras
- Plan de Acción Climática: Mendoza aprobó su actualización, buscando reducir emisiones para 2030.
- Reducción de Emisiones: las emisiones de GEI cayeron 12,7% entre 2020 y 2024.
- Nuevas Metas: el objetivo es que las emisiones no superen las 205.550,7 toneladas de CO2 para 2030.