La Ciudad de Mendoza aprobó la actualización de su Plan de Acción Climática para reducir la contaminación

Esta disminución cobra mayor relevancia al considerar que hubo un crecimiento poblacional. Debido a esto, la contaminación generada por habitante mostró una baja aún más pronunciada, alcanzando una descenso de 15,6%.

Desde el municipio remarcaron en el proyecto la necesidad de mantener continuas revisiones que reflejen la dinámica de la gestión local sin perder de vista los objetivos planteados.

Según el inventario municipal, las emisiones de gases contaminantes cayeron 12,7% entre 2020 y 2024

Nuevas metas hacia 2030 y trabajo junto a la Red de Municipios

Para la elaboración de esta segunda actualización, la comuna adoptó como marco metodológico la guía de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático), contando con su acompañamiento técnico.

El plan combina medidas de mitigación (para reducir la contaminación que se genera) y de adaptación (para preparar a la ciudad ante eventos climáticos extremos y vulnerabilidades del territorio).

Paneles e infraestructura solar en la Ciudad de Mendoza, claves en el modelo de gestión ambiental y eficiencia energética.

Con los nuevos datos sobre la mesa, la Ciudad reajustó su "Meta Basada en la Ciencia" con la mira puesta en el año 2030, para mantener una trayectoria compatible con el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. El compromiso determinado establece que para 2030 la contaminación de la ciudad no debería superar las 205.550,7 de dióxido de carbono, lo que representará un recorte de 67,8% respecto del escenario proyectado para dicho año.