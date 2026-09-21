Tras la auspiciosa faena realizada por el argentino Franco Colapinto en Madrid en particular, y de los Alpine en general, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán, pero con una grilla de actividades inusual para la máxima categoría del automovilismo deportivo.
El día inusual en que Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1
La 15ª fecha de la Fórmula 1 Colapinto correrá en el Gran Premio de Azerbaiyán- donde se romperá la tradición de la carrera principal en domingo: las razones
La 15ª fecha del campeonato de la Fórmula 1 no tendrá su carrera principal el domingo (27), si no que se disputará un día antes. La actividad en el autódromo de Bakú comenzará el jueves, con dos tandas de Ensayos Libres: FP1 (5.30 a 6.30) y FP2 (09 a 10), hora argentina.
Franco Colapinto va a Bakú buscando seguir de buena racha
Luego de una semana de descanso, Franco Colapinto vuelve a la carga tras el buen desempeño propio y de su Alpine A526, logrando en Madrid un meritorio séptimo puesto, sumando 6 unidades en el campeonato. Con el ojo puesto en el difícil trazado callejero del circuito de Bakú, el piloto argentino, que tuvo allí su debut en la Fórmula 1, logrando con Williams un auspicioso 8° puesto, correrá por tercera vez en esta pista de 6.003 metros (a 51 giros) que no le es desconocida.
Porqué se corre el Gran Premio de Azerbaiyán el sábado
Esto se debe a que el domingo 27 se conmemora en el país anfitrión el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Bagorno-Karabaj de 2020. Este fue un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, que duró 44 días (entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre de 2020) y fue por el control de la región de Nagorno-Karabaj.
Tras estos 44 días de guerra, Azerbaiyán pudo recuperar el control de gran parte del enclave y de todos los territorios circundantes, que estaban bajo dominio armenio, aunque murieron miles de militares de ambos bandos.
En conmemoración de este día, el Gobierno local le pidió a la FIA que se adelantara la actividad del fin de semana, lo cual fue aceptado por la máxima entidad del automovilismo deportivo.
En pocas palabras
- Franco Colapinto: El piloto argentino participará del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.
- Horarios Inusuales: La carrera principal se disputará el sábado y no el domingo por conmemoración local.
- Contexto Histórico: El domingo 27 se celebra el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, jornada de duelo oficial.