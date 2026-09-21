El día inusual en que Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Porqué se corre el Gran Premio de Azerbaiyán el sábado

Esto se debe a que el domingo 27 se conmemora en el país anfitrión el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que es una jornada oficial de duelo en honor a los militares que murieron durante la guerra de Bagorno-Karabaj de 2020. Este fue un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, que duró 44 días (entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre de 2020) y fue por el control de la región de Nagorno-Karabaj.

Tras estos 44 días de guerra, Azerbaiyán pudo recuperar el control de gran parte del enclave y de todos los territorios circundantes, que estaban bajo dominio armenio, aunque murieron miles de militares de ambos bandos.

En conmemoración de este día, el Gobierno local le pidió a la FIA que se adelantara la actividad del fin de semana, lo cual fue aceptado por la máxima entidad del automovilismo deportivo.