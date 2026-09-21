Florentín tras el triunfo de Independiente Rivadavia y el liderazgo en la tabla anual: "Es un orgullo"

José Florentín fue la figura del Azul del Parque. El volante de Independiente Rivadavia fue el autor del gol en el triunfo por 1 a 0 sobre Barracas Central, de visitante, este lunes por la décima fecha del Torneo Clausura.
El volante de Independiente Rivadavia José Florentín fue el autor del gol en el triunfo por 1 a 0 sobre Barracas Central, de visitante, por la décima fecha del Torneo Clausura
José Florentín fue la figura del Azul del Parque. El volante de Independiente Rivadavia fue el autor del gol en el triunfo por 1 a 0 sobre Barracas Central, de visitante, este lunes por la décima fecha del Torneo Clausura.
"Fue un partido complicadísimo, pero por suerte tratamos de contrarrestar el juego de ellos. En el segundo tiempo metieron dos o tres tanques que por ahí nos complicaron un poco, pero bueno, tratamos de manejar siempre la pelota y la chance que tuvimos la embocamos", comenzó diciendo el paraguayo de 30 años en la nota con TNT Sports.
Independiente Rivadavia lidera la tabla anual en solitario con 51 puntos (lo sigue Vélez con 48) y si sigue en esa posición hasta el final del campeonato ganaría el trofeo que entrega la AFA al mejor equipo de la temporada. Además accedería nuevamente a la Copa Libertadores.
Sobre ese tema, Florentín dijo: "La verdad que es un orgullo porque este equipo trabaja día a día, es lo que vengo sosteniendo, no tenemos grandes nombres, grandes figuras, pero somos un grupo que tiene hambre de tratar de salir adelante con lo que tenemos y es lindo estar ahí arriba. La verdad que el fútbol argentino es muy competitivo, teniendo tantos equipos grandes y nosotros que estamos ahí arriba nos llena de mucho orgullo".
"El año fue muy cargado, la verdad que hicimos una Copa (Libertadores) muy buena, lástima lo de la Copa Argentina (NDR: el Azul fue eliminado en los cuartos de final por Atlético Tucumán), pero no nos podemos quedar en eso, queda todavía mucho por delante, no hay que relajarnos, más que nunca hay que apretar y tratar de hacer bien las cosas. Les mando un saludo a mi señora y a mis dos hijos que están ahí en Mendoza", cerró el jugador de la Lepra.