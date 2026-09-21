Florentín tras el triunfo de Independiente Rivadavia y el liderazgo en la tabla anual: "Es un orgullo"

El orgullo de Florentín sobre el liderazgo de la Lepra en la tabla anual

Sobre ese tema, Florentín dijo: "La verdad que es un orgullo porque este equipo trabaja día a día, es lo que vengo sosteniendo, no tenemos grandes nombres, grandes figuras, pero somos un grupo que tiene hambre de tratar de salir adelante con lo que tenemos y es lindo estar ahí arriba. La verdad que el fútbol argentino es muy competitivo, teniendo tantos equipos grandes y nosotros que estamos ahí arriba nos llena de mucho orgullo".

"El año fue muy cargado, la verdad que hicimos una Copa (Libertadores) muy buena, lástima lo de la Copa Argentina (NDR: el Azul fue eliminado en los cuartos de final por Atlético Tucumán), pero no nos podemos quedar en eso, queda todavía mucho por delante, no hay que relajarnos, más que nunca hay que apretar y tratar de hacer bien las cosas. Les mando un saludo a mi señora y a mis dos hijos que están ahí en Mendoza", cerró el jugador de la Lepra.