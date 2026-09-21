La picante reacción de Lucas Blondel tras un comentario sobre Morena Beltrán: "No me parece justo"

"¿Cómo vas a perder de local siendo River con un gol de un tipo que lo mejor que hizo en su carrera futbolística fue comerse al 'caramelo' de Morena Beltrán?", dijo Lucas Schmidt en Tik Tok.
Lucas Blondel le respondió al periodista
Mientras que un enojado Blondel le respondió: "La verdad, no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como caramelo, poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro".
Luego añadió: "Uno siempre acepta las críticas e incluso insultos cuando son referidos a lo deportivo, pero sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma".
"Lamentablemente, hoy en día se celebran este tipo de contenidos. También aprendí que está bueno expresarse, con respeto, por supuesto", expresó el jugador de 30 años, quien además jugó en Rafaela, Tigre y el seleccionado de Suiza.
"Y respecto a mi carrera deportiva, ya que estamos, les digo que estoy muy orgulloso de lo que construí, ¿mucho o poco?, según la mirada de cada uno. Para el Luquitas que sufría de niño, muchísimo", concluyó un ofuscado Blondel sobre el video que se viralizó e hizo ruido en las redes.