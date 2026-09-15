Lavezzi habló de su estado de salud tras la preocupación del mundo del fútbol: "Sigo en tratamiento"

A Lavezzi le cambió la vida el nacimiento de su hijo

"La familia y el nacimiento de mi hijo más chico me cambió la vida, me dio la fuerza para recuperarme y volver a estar bien", contó el Pocho.

Luego dijo que hay jugadodes que se preocuparon por él: "Chicos como Messi, el ‘Kun’ Agüero, Mascherano, Paolo Cannavaro y muchísima gente del fútbol me llamaron y estuvieron cerca".

Lavezzi tiene depresión y está en tratamiento.

Lavezzi contó cómo vivió su retiro del fútbol

Lavezzi se retiró del fútbol profesional en 2019, después de su última etapa en el Hebei China Fortune de China. Anteriormente jugó en San Lorenzo, Napoli y Paris Saint-Germain y la Selección argentina.

"Tenía la opción de ir al Chelsea, pero la oferta de China le solucionaba la vida económicamente a toda mi familia por generaciones. Fui por dos años y terminé quedándome cuatro. La pasé muy bien allá con Mascherano y Gervinho", contó el Pocho.

"Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica", dijo Lavezzi al hablar de Messi.

Por último, contó que quería retirarse del fútbol en Rosario Central. "Pero no me llamaron a tiempo. Además, tuve problemas personales graves con mi exrepresentante que me quitaron las ganas y el entusiasmo por el fútbol", cerró.