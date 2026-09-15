Ezequiel Lavezzi habló sobre su estado de salud. El ex delantero de la Selección argentina habló tras viralizarse imágenes con fuertes temblores en una de sus piernas. El Pocho dijo que tiene depresión y está en tratamiento.
Lavezzi habló de su estado de salud tras la preocupación del mundo del fútbol: "Sigo en tratamiento"
Ezequiel Lavezzi hizo una cruda confesión sobre su estado de salud tras viralizarse imágenes con fuertes temblores en una de sus piernas
El ex futbolista de 41 años se refirió al complicado proceso que atravesó tras retirarse. "Te queda un vacío enorme que nada logra llenar. Tuve que internarme en una crítica para recuperarme", expresó Lavezzi, quien se inició futbolísticamente en Estudiantes de Caseros.
Lavezzi habló con un medio de Italia y dijo: "Sigo en tratamiento y tomando medicación".
A Lavezzi le cambió la vida el nacimiento de su hijo
"La familia y el nacimiento de mi hijo más chico me cambió la vida, me dio la fuerza para recuperarme y volver a estar bien", contó el Pocho.
Luego dijo que hay jugadodes que se preocuparon por él: "Chicos como Messi, el ‘Kun’ Agüero, Mascherano, Paolo Cannavaro y muchísima gente del fútbol me llamaron y estuvieron cerca".
Lavezzi contó cómo vivió su retiro del fútbol
Lavezzi se retiró del fútbol profesional en 2019, después de su última etapa en el Hebei China Fortune de China. Anteriormente jugó en San Lorenzo, Napoli y Paris Saint-Germain y la Selección argentina.
"Tenía la opción de ir al Chelsea, pero la oferta de China le solucionaba la vida económicamente a toda mi familia por generaciones. Fui por dos años y terminé quedándome cuatro. La pasé muy bien allá con Mascherano y Gervinho", contó el Pocho.
"Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica", dijo Lavezzi al hablar de Messi.
Por último, contó que quería retirarse del fútbol en Rosario Central. "Pero no me llamaron a tiempo. Además, tuve problemas personales graves con mi exrepresentante que me quitaron las ganas y el entusiasmo por el fútbol", cerró.
En pocas palabras
- Ezequiel Lavezzi: Confirmó que está en tratamiento por depresión tras viralizarse imágenes con temblores.
- Apoyo de colegas: Recibió llamadas de figuras como Messi, Agüero y Mascherano, quienes le brindaron apoyo.
- Motivación personal: El nacimiento de su hijo le dio la fuerza para recuperarse y mejorar su estado de ánimo.