Una estancia de Santa Cruz llegó a tener más de 40.000 ovejas: hoy alberga 40.000 parejas de pingüinos

La actividad continuó durante gran parte del siglo XX, aunque con una cantidad menor de animales. Entre la década de 1970 y el año 2000, el establecimiento llegó a manejar entre 11.000 y 20.000 ovejas. Finalmente, en 2001 se retiró todo el ganado ovino.

Ese mismo año comenzó una transformación definitiva. La Fundación Patagonia Land Trust aportó fondos para que la Fundación Vida Silvestre Argentina adquiriera la estancia con el objetivo de donarla posteriormente a la Administración de Parques Nacionales. La transferencia se concretó en 2002 y luego se incorporaron otras tierras hasta alcanzar la superficie actual.

El nuevo paisaje de Monte León

En 2004, el Congreso sancionó la Ley 25.945, que aceptó la transferencia de jurisdicción al Estado nacional y creó formalmente el Parque y Reserva Nacional Monte León.

El territorio que antes se utilizaba principalmente para la ganadería ahora tiene como objetivo central conservar la biodiversidad de la estepa y la costa. Entre sus principales atractivos se encuentra una colonia de pingüinos de Magallanes de más de 40.000 parejas, que convierte al parque en uno de los sitios más importantes del país para esta especie.

Monte León también protege guanacos, choiques, pumas, zorros y lobos marinos, además de más de un centenar de especies de aves. Su particularidad está en la combinación de dos ambientes: la estepa patagónica y el Mar Argentino.