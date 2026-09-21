Durante décadas, una estancia de Santa Cruz estuvo dedicada a la producción ovina y llegó a albergar más de 40.500 ovejas. Hoy, esas mismas tierras forman parte de un parque nacional de 62.169 hectáreas, donde una de las principales colonias de pingüinos de Magallanes de la Argentina reúne más de 40.000 parejas reproductoras.
Una estancia de Santa Cruz llegó a tener más de 40.000 ovejas: hoy alberga 40.000 parejas de pingüinos
El Parque Nacional Monte León, en Santa Cruz, alberga más de 40.000 parejas de pingüinos de Magallanes en las 62.169 hectáreas que antes conformaban una estancia ganadera.
Se trata del Parque Nacional Monte León, ubicado en el departamento de Corpen Aike, sobre la costa atlántica de Santa Cruz. El área protege ambientes de estepa patagónica y Mar Argentino, además de unos 30 kilómetros de costa. Fue creado en 2004 y se convirtió en el primer parque nacional costero continental del país.
Más de 40.000 parejas eligen Santa Cruz para reproducirse
Monte León fue una gran estancia dedicada a la explotación lanar desde fines del siglo XIX. En 1920, cuando fue adquirida por la Sociedad Anónima La Ganadera Argentina Limitada, el establecimiento alcanzaba unas 87.143 hectáreas y contaba con 40.535 ovejas, además de caballos y ganado vacuno.
La actividad continuó durante gran parte del siglo XX, aunque con una cantidad menor de animales. Entre la década de 1970 y el año 2000, el establecimiento llegó a manejar entre 11.000 y 20.000 ovejas. Finalmente, en 2001 se retiró todo el ganado ovino.
Ese mismo año comenzó una transformación definitiva. La Fundación Patagonia Land Trust aportó fondos para que la Fundación Vida Silvestre Argentina adquiriera la estancia con el objetivo de donarla posteriormente a la Administración de Parques Nacionales. La transferencia se concretó en 2002 y luego se incorporaron otras tierras hasta alcanzar la superficie actual.
El nuevo paisaje de Monte León
En 2004, el Congreso sancionó la Ley 25.945, que aceptó la transferencia de jurisdicción al Estado nacional y creó formalmente el Parque y Reserva Nacional Monte León.
El territorio que antes se utilizaba principalmente para la ganadería ahora tiene como objetivo central conservar la biodiversidad de la estepa y la costa. Entre sus principales atractivos se encuentra una colonia de pingüinos de Magallanes de más de 40.000 parejas, que convierte al parque en uno de los sitios más importantes del país para esta especie.
Monte León también protege guanacos, choiques, pumas, zorros y lobos marinos, además de más de un centenar de especies de aves. Su particularidad está en la combinación de dos ambientes: la estepa patagónica y el Mar Argentino.
En pocas palabras
- De estancia ovina: Una antigua estancia en Santa Cruz, que llegó a tener 40.500 ovejas, hoy es un parque nacional.
- Fauna: El Parque Nacional Monte León alberga más de 40.000 parejas de pingüinos de Magallanes.
- Conservación: Creado en 2004, protege ecosistemas de estepa patagónica y Mar Argentino, siendo el primer parque nacional costero continental de Argentina.