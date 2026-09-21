La figura de la Selección argentina que pidió por la continuidad de Scaloni: "Ojalá que siga con nosotros"

Mac Allister recibía indicaciones de Scaloni.

Qué dijo Mac Allister sobre la despedida de la Selección argentina

También Mac Allister se refirió a la despedida de Messi de la Selección argentina al decir: "Agradecimiento. No va haber otro igual, disfrutamos mucho a su lado, nos hizo ganar todo, será una jornada emotiva. Será un proceso diferente con muchos chicos, hay que entender que no tenemos más al mejor jugador del mundo y el que hacia la diferencia. Hay que hacerse fuerte como equipo".

Luego el mediocampista habló de la novela que hubo entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid al decir: "Julián no sé si no está contento, uno siempre lucha por los sueños. En su caso no se dio como esperaba. Lo enfrenté, lo crucé y se lo ve bien con la familia. Siempre que me habló del Atlético, lo hizo bien. Ojalá pueda recomponerse".

También el ex jugador de Boca se refirió a la llegada de Enzo Fernández a Manchester City: "No hablé. Ahora estamos todos cerquita. Ahora hablaremos, hizo un lindo gol y lo veo feliz".