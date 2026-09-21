La figura de la Selección argentina que pidió por la continuidad de Scaloni: "Ojalá que siga con nosotros"

Lionel Scaloni recibió respaldo para seguir en la Selección argentina después de diciembre. Si bien el entrenador albiceleste no confirmó si continuará en su cargo, el volante del Liverpool Alexis Mac Allister pidió que siga.
Una figura de la Selección argentina respaldó al entrenador albiceleste, Lionel Scaloni. El DT aún no confirmó si seguirá en el equipo nacional después de diciembre
Lionel Scaloni recibió respaldo para seguir en la Selección argentina después de diciembre. Si bien el entrenador albiceleste no confirmó si continuará en su cargo, el volante del Liverpool Alexis Mac Allister pidió que siga.
Además Mac Allister se refirió a la posibilidad de no renovar su contrato con el equipo inglés. "Todavía tengo dos años de contrato, falta mucho. En la conferencia de prensa me ganó la emoción y hablé, pero ellos toman las decisiones. De mi lado disfruto mucho de estar en el lugar que estoy, ojalá sean más años, pero si son dos, estoy agradecido", aclaró el jugador campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022.
"Para mí Scaloni es una persona muy importante. Lo valoro mucho, ojalá que siga con nosotros, este grupo lo quiere muchísimo y está orgulloso de él", enfatizó Alexis.
También Mac Allister se refirió a la despedida de Messi de la Selección argentina al decir: "Agradecimiento. No va haber otro igual, disfrutamos mucho a su lado, nos hizo ganar todo, será una jornada emotiva. Será un proceso diferente con muchos chicos, hay que entender que no tenemos más al mejor jugador del mundo y el que hacia la diferencia. Hay que hacerse fuerte como equipo".
Luego el mediocampista habló de la novela que hubo entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid al decir: "Julián no sé si no está contento, uno siempre lucha por los sueños. En su caso no se dio como esperaba. Lo enfrenté, lo crucé y se lo ve bien con la familia. Siempre que me habló del Atlético, lo hizo bien. Ojalá pueda recomponerse".
También el ex jugador de Boca se refirió a la llegada de Enzo Fernández a Manchester City: "No hablé. Ahora estamos todos cerquita. Ahora hablaremos, hizo un lindo gol y lo veo feliz".