Un cable de fibra óptica recorre buena parte de la costa de Chile, conecta ciudades desde Arica hasta Puerto Montt y fue construido para transportar datos y mejorar las comunicaciones. Pero la misma infraestructura de América del Sur que lleva internet por el fondo del mar ahora tiene otra función.
El cable submarino en América del Sur que ahora sirve para detectar sismos
La tecnología DAS permite que el cable submarino chileno actúe como un sismógrafo distribuido, prometiendo mejorar las alertas tempranas de terremotos en Sudamérica.
Esta infraestructura submarina puede utilizarse para detectar los movimientos de la Tierra y estudiar los sismos que ocurren frente a la costa chilena. Se trata del Cable Prat, una red submarina de aproximadamente 3.500 kilómetros desarrollada por la empresa Gtd. El sistema conecta 12 puntos de aterrizaje entre Arica y Puerto Montt y fue inaugurado en diciembre de 2021.
¿Cómo un cable de telecomunicaciones en Chile detecta sismos en tiempo real?
La particularidad del Cable Prat apareció cuando científicos comenzaron a utilizar uno de sus filamentos de fibra óptica para una función completamente diferente. La ventaja es especialmente importante en Chile porque buena parte de los terremotos se origina bajo el océano, en la zona donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana.
Un sensor instalado en tierra puede registrar el movimiento después de que las ondas hayan recorrido cierta distancia, una fibra ubicada en el fondo marino permite observar lo que ocurre mucho más cerca de la zona donde comienza el fenómeno. Antes del proyecto actual ya se había probado esta tecnología en el marco del Proyecto de Observación Submarina de Terremotos (POST), liderado por investigadores del centro francés Géoazur junto con científicos del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
De cable de telecomunicaciones a sensor sísmico
La tecnología utilizada se conoce como DAS (Distributed Acoustic Sensing) y permite analizar cómo cambia la luz que circula por la fibra cuando el cable experimenta pequeñas deformaciones. De esta manera, distintos segmentos del cable pueden funcionar como puntos de medición distribuidos a lo largo de decenas o cientos de kilómetros.
El objetivo no es solamente saber cuándo ocurrió un terremoto. Los investigadores buscan obtener información más detallada sobre cómo se inicia y se propaga un movimiento sísmico en una de las zonas tectónicas más activas del planeta. En diciembre de 2025, Gtd y la Universidad Técnica Federico Santa María anunciaron una nueva etapa del proyecto.
La información obtenida gracaisa a esta infraestructura también será utilizada para desarrollar herramientas de inteligencia artificial destinadas a mejorar la detección de sismos. El sistema puede registrar, además, fenómenos marinos como olas, corrientes y mareas, ampliando sus posibles aplicaciones al monitoreo del océano.
Una de las aplicaciones que más interesa a los investigadores es la alerta temprana. Estudios previos del proyecto POST indicaron que esta tecnología podría detectar determinados movimientos sísmicos hasta 10 segundos antes que los sistemas actuales. Ese dato no significa que los terremotos puedan predecirse con diez segundos de anticipación, se refiere al tiempo que podría ganarse en la detección una vez iniciado el evento y depende de sus características y ubicación.
En pocas palabras
- Cable submarino chileno: Ahora funciona como sismógrafo distribuido con tecnología DAS.
- Detecta sismos: Capaz de alertar hasta 10 segundos antes que sistemas actuales.
- Monitoreo marino: Registra fenómenos como olas, corrientes y mareas.