El cable submarino en América del Sur que ahora sirve para detectar sismos

Un sensor instalado en tierra puede registrar el movimiento después de que las ondas hayan recorrido cierta distancia, una fibra ubicada en el fondo marino permite observar lo que ocurre mucho más cerca de la zona donde comienza el fenómeno. Antes del proyecto actual ya se había probado esta tecnología en el marco del Proyecto de Observación Submarina de Terremotos (POST), liderado por investigadores del centro francés Géoazur junto con científicos del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De cable de telecomunicaciones a sensor sísmico

La tecnología utilizada se conoce como DAS (Distributed Acoustic Sensing) y permite analizar cómo cambia la luz que circula por la fibra cuando el cable experimenta pequeñas deformaciones. De esta manera, distintos segmentos del cable pueden funcionar como puntos de medición distribuidos a lo largo de decenas o cientos de kilómetros.

El objetivo no es solamente saber cuándo ocurrió un terremoto. Los investigadores buscan obtener información más detallada sobre cómo se inicia y se propaga un movimiento sísmico en una de las zonas tectónicas más activas del planeta. En diciembre de 2025, Gtd y la Universidad Técnica Federico Santa María anunciaron una nueva etapa del proyecto.

La información obtenida gracaisa a esta infraestructura también será utilizada para desarrollar herramientas de inteligencia artificial destinadas a mejorar la detección de sismos. El sistema puede registrar, además, fenómenos marinos como olas, corrientes y mareas, ampliando sus posibles aplicaciones al monitoreo del océano.

Una de las aplicaciones que más interesa a los investigadores es la alerta temprana. Estudios previos del proyecto POST indicaron que esta tecnología podría detectar determinados movimientos sísmicos hasta 10 segundos antes que los sistemas actuales. Ese dato no significa que los terremotos puedan predecirse con diez segundos de anticipación, se refiere al tiempo que podría ganarse en la detección una vez iniciado el evento y depende de sus características y ubicación.