Hace diez años un Messi platinado jugó en Mendoza: la Selección argentina le ganó a Uruguay con gol de Leo

Lionel Messi tiró de media distancia, la pelota se desvió en el defensor uruguayo José María Giménez y descolocó al arquero Fernando Muslera. Con este triunfo, el conjunto argentino trepó al primer puesto de la tabla de posiciones.

Paulo Dybala fue expulsado por doble amonestación al final del primer tiempo.

Ese partido significó el debut del Patón Bauza como el entrenador de la Selección argentina.

La Albiceleste formó con: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori y Emmanuel Mas; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María y Lucas Pratto.

"La Selección manda. Argentina", tituló Diario UNO tras el triunfo de la mano de Messi

El título de la tapa de la edición papel de Diario UNO del 2 de septiembre fue: "La Selección manda. Argentina saltó a la punta", con la imagen de Leo gritando el gol que le anotó a los uruguayos que dirigía el Maestro Tabárez.

¡Gracias, Messi! Argentina venció a Uruguay y es líder absoluto", titulaba la edición digital del UNO.

Esta es la tapa de Diario UNO del 2 de septiembre de 2016 donde se reflejaba el triunfo de la Selección argentina de la mano de Messi.

Mientras que en la tapa de Ovación se podía leer: "Nunca nos faltes", con una foto de Leo abrazando a Dybala.

La tapa de Ovación de Diario UNO del 2 de septiembre con Messi festejando con Dybala.

Messi renunció y volvió

"Ya está. Se terminó para mí la Selección". Lionel Messi anunció su retiro del combinado nacional en junio de 2016 luego de otra final perdida ante Chile en la Copa América Centenario, en el Metlife Stadium, de Estados Unidos.

La edición digital de Diario UNO del 1° de septiembre de 2016 con Messi gritando el gol que le hizo a Uruguay.

"Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo", agregó el astro rosarino, que lucía de muy mal ánimo.

Sin embargo, Leo cambió de idea tras la llegada de Bauza a la dirección técnica albiceleste. Y ese 1° de septiembre de 2016 Messi tuvo una noche brillante y volvió a sonreír.

El otro recuerdo de Messi jugando en Mendoza

No fue la única vez que Messi jugó en la provincia. El 12 de octubre de 2012, la Selección Argentina goleó 3-0 a Uruguay en el Estadio Malvinas Argentinas, por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014. Leo hizo un doblete y uno de essos tantos lo anotó de tiro libre por debajo de la barrera.